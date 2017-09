Reševalci odslej bolje usposobljeni in bogatejši za novo vozilo

Novo mesto, Sežana - Minuli teden je v Sežani potekalo temeljno usposabljanje reševalcev iz jam, na katerem so se usposabljali reševalci iz desetih držav (Albanija, Makedonija, Bolgarija, Bosna, Turčija, Črna gora, Romunija, Hrvaška, Srbija in Slovenija). Gre za usposabljanje, ki so ga po vzoru podobnih mednarodnih usposabljanj prilagodili inštruktorji Jamarske reševalne službe Slovenije za poenotenje delovanja jamarjev iz dežel Jugovzhodne Evrope.

Temeljni del programa reševalec iz jam izhaja iz dejstva, da je ocena ogroženosti v posameznih deželah na področju jugovzhodne Evrope bistveno večja od racionalnega obsega splošne pripravljenosti jamarskih reševalnih ekip po posameznih deželah. Z rednim izvajanjem skupnih letnih usposabljanj bomo relativno hitro prišli do primerne točke zaupanja in usposobljenosti na ozkem strokovnem področju, kamor reševanje iz jam zagotovo spada. Program omogoča učinkovito meddržavno pomoč ob obsežnejših in dolgotrajnih posredovanjih v jamah v tem delu Evrope.

Program je namenjen jamarjem prostovoljcem iz jamarskih društev, gasilcem, policistom, vojakom, zdravstvenim delavcem in drugim zainteresiranim pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki imajo opravljen izpit jamar ali primerljiv nacionalni program za samostojno jamarsko dejavnost.

V četrtek so se usposabljanja udeležili tudi pomembni gostje. Ministrica za obrambo Andreja Katič, generalni direktor URSZR Darko But, podžupanja občine Sežana Ljubica Jelušič, predsednik Jamarske Zveze Igor Benko ter vodja Jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek. Po kratki teoretični predstavitvi ter predstavitvi vaje v kamnolomu Lipica se je odvijal še en pomemben dogodek, in sicer predaja reševalnega vozila Reševalnemu centru Novo mesto.

