Kozole še naprej žanje uspehe tudi v tujini

25.9.2017 | 09:00

Damjan Kozole

Leskovac, Krško - Na 10. mednarodnem festivalu filmske režije v srbskem Leskovcu, na katerem prikažejo najboljše filme iz držav bivše Jugoslavije, je drugo nagrado, poimenovano po velikanu jugoslovanskega filma Živojinu Žiki Pavloviću prejel krški režiser Damjan Kozole za režijo celovečernega filma Nočno življenje.

Prvo nagrado in Grand Prix je prejela hrvaška režiserka Hana Jušić za film Ne glej mi v krožnik. Posebno omembo žirije, v kateri so bili slovenski režiser Karpo Godina, hrvaški režiser Zrinko Ogresta in srbski igralec Zoran Cvijanović sta prejela Igor Šterk za film Pojdi z mano in bosanski režiser Alen Drljević za film Moški ne jočejo. V kategoriji študentskih filmov je posebno omembo prejel tudi August Adrian Braatz za film Oropana duša, so še sporočili iz Slovenskega filmskega centra. Festival v srbskem Leskovcu je sicer odprl film Na mlečni poti Emirja Kusturice, ki je prejel nagrado za življensko delo.

Spomnimo, Kozoletov film Nočno življenje je prejel že več nagrad na raznih festivalih doma in v tujini. "To je film o družbi, v kateri je gonilna sila strah. Ne ponuja enostavnih rešitev, govori o tem, kako so naša življenja krhka in kako je vse povezano. Govori o tem, da živimo v družbi, v kateri se nikoli nič ne razjasni. Govori tudi o tem, da se nekaterih ran ne da zaceliti. Ker ljudje grizemo huje kot psi," pa je o filmu dejal Kozole.

S. G.