Pristal v bolnišnici in odstopil od predsedniške kandidature

25.9.2017 | 12:10

Vir fotografije: Facebook stran Papster

Novo mesto - "Konec je moje prve mavrično pisane politične izkušnje, v kateri so žal morale prevladati temnejše in bolj mračne barve," je začel svoj iskren zapis na Facebooku Novomeščan Žiga Papež, ki je v začetku prejšnjega tedna še zbiral podpise za predsedniško kandidaturo, zdaj pa je jasno, da se za predsedniško funkcijo ne bo potegoval. Zaradi zdravstvenih težav je namreč pristal v bolnišnici.

"Doživel sem kolaps, tako fizičen kot psihičen. Stanje moje sladkorne bolezni se je močno poslabšalo, zato sem bil za nekaj dni prisiljen ostati v bolnišnični oskrbi," je v soboto pojasnil na svoji Facebook strani ob objavi fotografije iz bolniške postelje. V času bivanja v ljubljanskem UKC je sklenil, da je njegove kandidature za predsednika države konec.

Kot smo poročali na našem portalu, je bil pri zbiranju podpisov zelo uspešen, pred tednom dni je imel zbranih že skoraj 4000 podpisov. Prepričan je, da bi jih do izteka roka zbral potrebnih 5000.

"Ne bom vam več lagal, popolnoma iskren bom! Na začetku, ko sem najavil boj za predsedniški stolček, sem se v bitko podal kot komik. Na ta način sem želel današnjim "mogočnim" slovenskim politikom dopovedati, da so na vse možne načine, popolnoma razvrednotili nekdaj dostojanstveno, ugledno, častno, inteligentno figuro politika. Enostavno povedano, želel sem poudariti, da so celotno funkcijo politika popolnoma razvrednotili in resno politiko spremenili v satiro," je na svoji FB strani zapisal Papež, ki pa je kasneje, ker je - kot pravi sam - prejel veliko spodbudnih sporočil, idejo komičnega lika ovrgel in postal "pravi kandidat poštenega slovenskega naroda. Enostavno nisem mogel razočarati vseh ljudi, ki so mi dajali podporo in računali name. V zadnjih treh mesecih sem s svojo ekipo dobrih, iskrenih prijateljev močno garal! Mediji so napovedovali, da ne bom zbral niti 500 podpisov, v mesecu dni pa smo jih zbrali neverjetnih 4087, pri tem pa sem v celotni kampanji porabil natanko 560 evrov," je zapisal.

Grozili njemu in družini

Ljudje so ga opozarjali, da je politika umazana, sam pa jim je odgovarjal v stilu, da se tega zaveda, a je močan in je bil prepričan, da ga nič ne more vreči iz tira. "Pred 14 dnevi pa sem prvič zares ugledal pravo luč politike. Začel sem prejemati sumljive klice s strani neznane številke, glas na drugi strani pa je bil računalniški. Prvih nekaj klicev je bilo popolnoma neškodljivih, vse sem sprejel kot nekakšno šalo. Vsak nadaljnji klic pa je vseboval vse več in več groženj. V zadnjem klicu pa so mi že grozili z družino..." je opisal dogajanje zadnjih tednov.

A kot poudarja, se zaradi predčasnega zaključka zbiranja podpisov za predsedniško kandidaturo, ne čuti poraženega. "To je začetek nečesa velikega, moji cilji so visoki in vrnil se bom še močnejši! Dokazal bom in javno izpostavil ljudi, ki nas vodijo, izkoriščajo, zavajajo, uničujejo in gledajo samo na lastno korist! To obljubim! Včasih se je potrebno strateško umakniti oz. skriti v trojanskega konja in predati bitko, če želiš zmagati vojno."

Sabina Gosenca

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj Oceni kar eden Le pozdravi se, pa naslednjič kandidiraj. Mi te podpiramo. 1h nazaj Oceni luka In ta "KEKEC" naj bi bil predsednik Republike!? Preglej samo prijavljene komentatorje