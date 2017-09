Mesojedec: Policija grozila s plačilnimi nalogi in ustrahovala protestnike

25.9.2017 | 10:35

Tudi s fotografij, ki jih je na protestu posnela naša novinarka Lidija Markelj, je razvidno, da so policisti v krožišču ustavljali protestnike. (Foto: L. M,. arhiv DL)

Novo mesto - Predsednik Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike Silvo Mesojedec je danes ministrstvu za notranje zadeve, Generalni policijski upravi in medijem poslal dopis, v katerem je izrazil nezadovoljstvo in razočaranje nad ravnanjem policije med sredinim protestom, katerega so organizirali zaradi neučinkovitega reševanja romske problematike.

"Do tega shoda smo si predstavljali, da s policijo dobro sodelujemo," je poudaril Mesojedec in pojasnil, da so se s policisti večkrat srečali na sestankih, kjer so govorili o težavah z Romi.

"Ob tem protestu pa smo uvideli, da smo se krepko motili. Shod smo prijavili in vedelo se je, da bomo z okoli dvajsetimi vozili opozorili na naše nestrinjanje s takšno politiko, ki po našem mnenju ne bo prinesla pozitivnih rezultatov. Dogovorjeni smo bili, da bomo upoštevali navodila policije, da ne bi prišlo do nepotrebnih zapletov. Zato smo bili neprijetno presenečeni nad aktivnostjo policije. Na ta protest so se pripravili, kot da nanj prihajajo največji kriminalci. Policistov je bilo več kot protestnikov. Le na protestu policistov pred vlado v Ljubljani jih je bilo več. Ravnanje policije, ki je očitno imelo navodila svojih nadrejenih, kako delovati ob izvajanju našega mirnega in nenevarnega protesta, je popolnoma v duhu TOTALITARNEGA sistema, ki se nam kaže vsak dan bolj na nešteto načinov in že ob skoraj vsaki priložnosti. Protestnike so ustavljali tudi na popolnoma neprimernem mestu, v samem krožišču (pri Qlandiji), izvajali načrtno in proti udeležencem protesta usmerjeno kontrolo prometa s pregledovanjem dokumentov in brez kakršnega koli podpisa dokumenta o prekršku grozili s plačilnim nalogom, ki bo prišel po pošti, z očitnim namenom ustrahovanja ljudi," piše Mesojedec, ki pričakuje, da jim bodo pristojni odgovorili na vrsto vprašanj:

"•Kdo in zakaj je naš napovedani shod ocenil za tako tveganega, da je bilo potrebno na prizorišče poslati večje število policistov od števila protestnikov?

•Iz kakšnega razloga je bil shod sneman, saj sem na sestanku na policiji povedal, da bomo upoštevali navodila policije? Nezaupanje?

•Iz kakšnega razloga in po čigavem navodilu so policisti načrtno spremljali gibanje v prometu z zapisovanjem na neke papirčke/beležke in potem ustavljanje tistega, ki se je po njihovem "prevečkrat" peljal skozi krožišče in s tem omejevali ustavno in zakonsko pravico prostega gibanja po deželi? Kaj če se je nekdo kar tako malo vozil naokoli, ker je nekoga ali nekaj iskal, testiral avtomobil ali kaj podobnega?

•Mar ni potrebno ob morebitni ustavitvi policista ob prekršku podpisati dokument, ali je običajno, da policist ustno pove udeležencu, da bo po pošti dobil plačilni nalog?

•Kako ocenjujete ustavljanje policistov na popolnoma neprimernem mestu v samem krožišču, saj so bili s tem dejanjem nedvomno kršeni cestnoprometni predpisi in ogrožena varnost udeležencev v prometu?

•Ali boste v primeru ugotovitve kršitev ukrepali tako kot v primeru afere Koprivnikar?"

V prilogi objavljamo celoten dopis, za komentar pa smo se obrnili tudi na PU Novo mesto.

J. Ambrožič