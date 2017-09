FOTO: Predstavitev plošče EPP oz. raje Platon kot pa prozac

25.9.2017 | 11:25

Primož in Urša Žižek (Foto: Boštjan Pucelj)

Novo mesto - Novomeščan Primož Žižek, ki se je julija predstavil s singlom Valentina, je sinoči predstavil svojo prvo ploščo EPP. Pred polno dvorano APT je nastopil kot svoj glasbeni alter ego Eric Platon ob spremljavi vrhunskih glasbenikov, zbranih v zasedbi Problemi.

»To je album, ki ne sili v izpovedne višave, pač pa kliče k uživanju življenja in odprtemu zajemanju njegovih pozitivnih plati. Pesmi na njem ne povezuje zelo očitna rdeča nit, pač – morda je rdeča nit prav v njihovi raznolikosti,« so med drugim zapisali v vabilu na koncert, Žižek pa je občinstvu sinoči priznal, da gre za produkt »krize srednjih let«, ki ga ne bi bilo brez podpore družine in pa glasbenih kolegov, Žareta Paka in Tokca. Slednja sta se mu sinoči pridružila na odru, prav tako Trkaj in partnerka Urška Žižek, s katero sta posnela dva dueta.

Probleme so sestavljali bobnar Stephan Emig, klaviaturist Davor Klarič, basist Dejan Slak, kitarista Primož Moškon in Jernej Trobentar, tolkalist Primož Malenšek ter trije spremljevalni vokali, Jure Košir, Roman Plut in Anja Ropotar.

Podrobneje o tem, kako poslovnež zaide v glasbene vode, kjer je bil sicer v ozadju kot soavtor prisoten že dlje časa, v tiskani izdaji Dolenjskega lista, v galeriji spodaj pa nekaj utrinkov s sinočnje premierne predstavitve plošče.

M. M., foto: Silvijo Selman in Boštjan Pucelj

