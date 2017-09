Zaradi zdravstvenih težav zapeljal v ograjo, v avtu je bil tudi otrok

25.9.2017

Ilustrativna fotografija (Foto: S.M., arhiv DL)

V petek dopoldne se je zgodila prometna nesreča na Seidlovi cesti v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 37-letni voznik avtomobila zaradi zdravstvenih težav izgubil oblast nad vozilom in trčil v ograjo ob cesti. Moškega, ki je bil v smrtni nevarnosti, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. V času prometne nesreče je bil v vozilu tudi otrok, ki pa ni bil poškodovan. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Po trčenju so se prevrnili

Metliški policisti so bili v soboto okoli 18. ure obveščeni o prometni nesreči na cesti Novo mesto - Metlika pri Jugorju. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 31-letni voznik, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil, ki ga je vozil 70-letni voznik. Vozilo povzročitelja se je po trčenju večkrat prevrnilo, v nesreči pa sta se lažje poškodovali dve potnici iz njegovega vozila.

Nepravilno prehitevala

V soboto okrog 14.15 ure se je v naselju Ortnek pripetila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili, dve osebi pa sta utrpeli lahke telesne poškodbe. Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je voznica avtomobila dacia sandero vozila tretja v koloni vozil po glavni cesti iz smeri Ljubljane proti Ribnici. Med prehitevanjem drugega vozila v koloni na delu vozišča, kjer poteka talna označba neprekinjena bela črta, je trčila v voznico osebnega vozila VW golf, ki je vozila prva v koloni in je že s prižganim smernikom zavila levo proti Velikim Poljanam. Voznico golfa so zaradi poškodb odpeljali v UKC Ljubljana, voznica dacie pa je zdravniško pomoč iskala sama. Povzročiteljici so policisti izdali plačilni nalog.

Zasegli pet vozil

Minuli konec tedna so policisti na našem območju med kontrolo prometa ustavili pet voznikov, ki so vozili brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vsem so vozila zasegli in o kršitvah z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče.

Med drugim so v okolici Šentjerneja v soboto ustavili voznika osebnega avtomobila renault express. Med postopkom so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. 52-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,56 miligrama alkohola.

V minuli noči so v Čatežu ob Savi zasegli avtomobil 19-letnemu vozniku. Kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal vozniškega izpita. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil renault megane, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,36 miligrama alkohola.

Napihali so

Črnomaljski policisti so med kontrolo prometa pri Vinici v noči na nedeljo ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 34-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,87 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje.

V okolici Brežic so policisti v nedeljo popoldne odredili preizkus 56-letnemu vozniku osebnega avtomobila. V litru izdihanega zraka je imel 0,96 miligrama alkohola.

Policisti so bili v nedeljo zvečer obveščeni o vozniku osebnega avtomobila, ki naj bi na avtocesti iz smeri Obrežja proti Novem mestu z nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Novomeški prometniki so 34-letnega voznika s Hrvaške izsledili in ustavili na počivališču Zaloke. Kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,25 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Zoper vse tri kršitelje so policisti na sodišče naslovili obdolžilni predlog, tujca pa bodo danes privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Ob žago

Na parkirnem prostoru na Seidlovi cesti v Novem mestu je sinoči nekdo vlomil v tovorno vozilo in odtujil motorno žago. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

Vlomil v hišo

V Čemšah je neznanec skozi vhodna vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel televizijski in radijski sprejemnik, dva računalnika, zlat nakit ter denar.

Najprej predrl pnevmatiko, nato pa ju je okradel

V soboto nekaj po 5.uri je bila PU Ljubljana obveščena o drzni tatvini na počivališču Barje. Z zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da sta oškodovanca (držaljana BiH) počivala v vozilu, ko ju je prebudil neznani moški, ki je trkal na okno. Na njegovo trkanje se nista odzvala in moški se je odpeljal. Oškodovanca sta se po nekaj časa odpeljala naprej po AC v smeri Novega mesta, ko sta opazila, da je na vozilu prazna zadnja pnevmatika. Med menjavo pnevmatike nista opazila nikogar v bližini vozila, je pa nekdo kljub temu izkoristil njuno nepazljivost in iz vozila odtujil torbico z vsebino. Oškodovana sta za približno 3.500 evrov.

J. A.