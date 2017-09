FOTO: Začetek prenove mestnega jedra, Kandijski most prevozen le v eno smer

25.9.2017 | 13:05

Novo mesto - Kot je bilo napovedano, so delavci novomeškega CGP-ja danes dopoldne postavili prometno signalizacijo, ki jo zahteva predvidena ureditev prometa v prvi fazi del. Na Kandijskem mostu je tako uveden enosmerni promet, na cestah v okolici mestnega jedra pa je za pričakovati gnečo in zastoje, sploh v času popoldanske (ali jutranje) prometne konice.

Kot smo že obveščali, so prve zapore na Pugljevi ulici, pa tudi na večjem delu Glavnega trga. Po Kandijskem mostu je odslej možen samo izvoz iz mesta, promet pa je možen tudi v zgornjem delu Glavnega trga.

Iz Mestne občine Novo mesto so sporočili, da bo v nadaljevanju tedna potekala priprava gradbišča: postavljanje gradbiščnih ograj, odmerjanje lokacij podzemne infrastrukture, postavitev gradbiščnih kontejnerjev, skladišč, pa tudi odstranitev spomenikov in dreves. Arheološka izkopavanja in gradbena dela pa se tako predvidoma začnejo v ponedeljek, 2. oktobra.

Za obiskovalce mestnega jedra so zagotovili brezplačno dvourno parkiranje v Kandiji, na Novem trgu in tudi na drugih bližnjih parkiriščih.

