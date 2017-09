Je leto dni porodniške res problem?

Novo mesto - Bodo imele ženske v Sloveniji v prihodnje za tretjino krajši porodniški dopust? Tak je namreč predlog direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev, ki jo je pred meseci predstavila evropska komisija.

Po njej bi imele ženske v Sloveniji le še 8 mesecev porodniškega dopusta, preostale štiri mesece pa bi morali izkoristiti očetje ali pa bi dopust popadel.

Evropska komisija želi z direktivo, ki jo je predstavila spomladi, izboljšati položaj žensk na trgu dela oz. povečati njihovo zaposlenost. V letu 2015 je bila namreč stopnja zaposlenosti žensk, starih med 20 in 64 let, 64,3-odst., stopnja zaposlenosti moških pa 75,9-odst. Eden glavnih razlogov za ta razkorak, ugotavljajo v Bruslju, je neustrezna politika za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ključna težava pa naj bi bila prav v neuravnoteženosti delitve starševskega dopusta.

V Sloveniji trenutno velja ureditev, po kateri ima mati po rojstvu otroka 105 dni materinskega dopusta, oče pa 30 dni očetovskega dopusta. Poleg tega obema od staršev pripada še vsakemu po 130 dni starševskega dopusta, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni, oče pa na mamo vseh 130 dni.

V praksi se največkrat zgodi, da mati izkoristi 105 dni materinskega dopusta, 130 dni svojega starševskega dopusta ter še 130 dni očetovega starševskega dopusta, ki ga ta prenese nanjo. Skupno ima torej 365 dni porodniškega dopusta.

Evropska komisija pa zdaj predlaga, da bi bilo 120 dni starševskega dopusta neprenosljivih, kar pomeni, da bi mame v Sloveniji lahko izkoristile le še 245 dni porodniškega dopusta. Preostalo bi moral izkoristiti oče ali pa bi ta dopust propadel.

Čeprav imamo v Sloveniji eno najbolj »radodarnih« ureditev porodniškega dopusta v Evropi, je zaposlenost žensk pri nas precej višja od evropskega povprečja, na kar je v odzivu na predlagano direktivo pokazala tudi slovenska vlada, ki spremembi, kot tudi številne druge vlade, ni naklonjena. V Sloveniji je tako zaposlenih 79,2 odst. žensk z enim otrokom (v EU 71,3 odst.), 83,5 odst. žensk z dvema otrokoma (EU: 70,3 odst.) in 80,4 odst. žensk s tremi ali več otroki (EU: 54,7 odst.).

Težko bi torej rekli, da ima skrb za otroka v prvem letu po njegovem rojstvu negativne posledice na zaposljivost žensk, prej obratno. Na drugi strani lahko ob skrajševanju porodniške za ženske pričakujemo kar nekaj težav.

Pediatrinja Tatjana Pavlin, predstojnica otroškega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, opozarja predvsem na (pre)zgodnjo odtegnitev otroka od mame v njegovi najranljivejši fazi: »Za otroka bi bil to velik minus. Zgodnja navezanost na eno odraslo osebo, praviloma je to mama, je za kasnejši razvoj otroka ključnega pomena, saj mu pomaga vzpostaviti občutek reda, stabilnosti in varnosti. Otroci, ki te zgodnje navezanosti ne razvijejo v zadostni meri, imajo kasneje slabšo samopodobo, so manj samostojni in samozavestni. Idealno bi bilo, če bi lahko ta povezanost trajala do tretjega leta starosti, je pa enoletna porodniška kar dober kompromis.«

Druga, čisto praktična težava krajšega porodniškega dopusta, bi bilo dojenje, ki dokazano pozitivno vpliva na zdravje otroka. »Dojeni otroci so bolj zdravi in zaradi tega pri njihovih starših beležimo manj absentizma. Če bo mama zaradi krajše porodniške in krajšega časa dojenja kasneje ves čas na bolniškem dopustu, taka sprememba najbrž nima nobenega smisla,« opozarja Pavlinova. Pravi, da naj bi bil otrok do šestega meseca starosti izključno dojen, dojenje pa priporoča vsaj do drugega leta starosti ali še dlje. Več mesecev dojenja zmanjšuje tudi možnost za nastanek raka dojke pri mami.

Dodaja, da slovenska zakonodaja delodajalcem sicer nalaga, da omogočajo dojenje na delovnem mestu, kar pa je v praksi vse prej kot enostavno. »Pri devetih mesecih naj bi otrok glavne obroke res dobival v gosti obliki, a nekateri se tudi po tej starosti še veliko dojijo. V takih primerih bi osem ali devet ur brez dojenja hitro privedlo do zastoja mleka, ki se lahko razvije v mastitis. Mama bi si morala zato mleko v službi črpati in ga nato skladiščiti, kar spet ni tako preprosto. Z vidika dojenja je eno leto oz. 11 mesecev, kolikor pri nas traja porodniški dopust, luksuz in zelo dobra praksa, ki bi se ji bilo škoda odreči,« zaključi Pavlinova.

Boris Blaić

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni Barki Pa kaj vam je ljudje ze tako rodnost pada zenske smo vse starejse ko rodimo sploh ce imas probleme....zdej bi nam pa vzel teh nekaj minut s svojim otrokom pa dejte se ukvarjat s cim pametnejsim ,recimo cenejse solanje itd.... Preglej samo prijavljene komentatorje