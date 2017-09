Policija odgovarja na Mesojedčeve očitke; ravnali so v skladu z oceno varnostnih razmer

25.9.2017 | 17:50

Na protest so se policisti dobro pripravili. (Foto: L.M., arhiv DL)

Novo mesto - Dopoldne smo poročali o razočaranju predsednika Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike Silva Mesojedca nad ravnanjem policistov v času napovedanega protesta v Novem mestu prejšnji teden. Zdaj objavljamo še odgovor Policijske uprave Novo mesto, ki nam ga je poslala predstavnica za odnose z javnostmi Alenka Drenik:

"Policisti smo pri svojem delu zavezani k spoštovanju pravnega reda Republike Slovenije, naša osnovna naloga pa je zagotavljanje varnosti državljanov. Organizator je na Policijski postaji Novo mesto 11. septembra priglasil javni shod, ki naj bi potekal 20. septembra. med 15. in 16. uro. Shod naj bi potekal na način, da bi udeleženci z vožnjo po dveh krožiščih opozarjali na določeno problematiko.

Na Policijski upravi Novo mesto smo ocenili, da bi zaradi shoda lahko prišlo do večjih zastojev ali celo potrebe po preusmeritvi prometa, saj gre za dve ključni vpadnici v Novo mesto. Shod naj bi se odvijal med največjo prometno konico, v času, ko je zaradi del na cesti in posameznih zapor cest pretočnost prometa že zmanjšana. Organizator oziroma pošiljatelj pisanja je bil obveščen, da bo policija na shodu in v okolici zagotavljala javni red, preprečevala kršitve in skrbela za pretočnost prometa. Opozorjen je bil tudi na posledice ob neupoštevanju navodil policistov. Načrtovanje varnostnih ukrepov ob tovrstnih dogodkih pa je odvisno od vsakokratne ocene varnostnih razmer in tudi v tem primeru so policisti ukrepali zakonito in v skladu s svojimi pooblastili."

J. A.