FOTO: Ponoči pogorela mizarska delavnica; gorelo tudi v krušni peči

26.9.2017 | 07:05

Na Senovem so posredovali gasilci PGE Krško in PGD Senovo (Foto: PGE Krško)

Da gori mizarska delavnica, je ponoči opazila soseda. Ker objekt stoji na samem, so ogenj relativno pozno opazili, kar je pomenilo, da so gasilci prispeli, ko je bil požar že polno razvit. (Foto: PGE Krško)

Na intervenciji na Senovem je bilo pet poklicnih in šest prostovoljnih gasilcev. (Foto: PGE Krško)

Ob 0.44 je na Rudarski cesti na Senovem, občina Krško, gorela mizarska delavnica v izmeri 12x7 metrov. Gasilci PGE Krško in PGD Senovo so požar pogasili. V celoti je uničeno poslopje in obdelovalni stroji. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Senovo.

Kot je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto, je v požaru nastalo za okoli 30 tisočakov škode. Policisti in kriminalistični tehniki pa bodo danes opravili ogled požarišča in o ugotovitvah po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Gorele saje

Sinoči ob 21.38 so v Livarski ulici v Ivančni Gorici zagorele saje v dimniku krušne peči. Požar se je razširil ter poškodoval krušno peč in zadimil stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Ivančna Gorica in Stična. Požar so pogasili, delno očistili dimnik, prezračili objekt in prepovedali kurjenje. Reševalci ZD Ivančna Gorica so na kraju oskrbeli stanovalko, ki se je nadihala dima.

Padel kolesar

Včeraj ob 7.44 uri je na Trgu XIV. divizije na Senovem padel kolesar in se poškodoval. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so ponesrečenega kolesarja prepeljali v UC Brežice.

Tehnična in druga pomoč

Ob 15.05 so gasilci PGD Kostanjevica na Krki s pomočjo čolna očistili naplavine izpod mostu v Kostanjevici na Krki.

Ob 15.59 so na Valvasorjevem nabrežju v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata na večstanovanjskem objektu in nudili pomoč reševalcem. Reševalci NMP Krško so obolelo osebo prepeljali v UC Brežice.

Ob 12.06 so v Brinjah, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto poskušali z visokega drevesa rešiti mačka, vendar jim ni uspelo.

Ob 18.19 so gasilci PGD Obrežje v Ločah, občina Brežice, s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH 2001;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:3 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 11:00 do 11:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA CERKNO;

- od 11:45 do 12:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MEDVEDJEK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Zabukovje izvod Zabukovje med 11:00 in 14:00 uro, za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Dedni vrh med 7:30 in 13:00 uro.

M. K., J. A.