Veselje v šolskih klopeh, zadovoljstvo pri starših

26.9.2017 | 08:35

Tudi otroci iz vrtca pri OŠ Cerklje ob Krki se zdaj igrajo v novih igralnicah.

Cerklje ob Krki - Učenci in malčki iz vrtca so skupaj s starši, učitelji in vzgojiteljicami v spremstvu ravnateljice dr. Stanke Preskar in župana občine Brežice Ivana Molana včeraj vstopili v nove prostore OŠ Cerklje ob Krki. Selitev v nove prostore šole in vrtca pa se je zgodila pol leta prej kot je bilo sprva predvideno.

Nova šola je izjemna pridobitev zadnjega desetletja ne samo za kraj, temveč za celotno občino, je izpostavil brežiški župan Ivan Molan. Investicija v vrednosti 6,5 milijona evrov predstavlja izreden podvig za občino, saj je ta zaradi krčenja sredstev s strani države morala sama zagotoviti celoten znesek za novo šolo.

Občina je zaradi gospodarnega vodenja v preteklosti in s tem finančne stabilnosti imela možnost najeti kredit za predčasno dokončanje šole, ki je bilo sicer predvideno za obdobje treh proračunski let. S tem je za polovico šolskega leta prej omogočila selitev v nove prostore otrokom in zaposlenim. Dela rekonstrukcije in gradnje so se začela januarja 2016, 25. septembra 2017 pa so učenci že sedli v klopi v novi šoli.

Kot so sporočili iz brežiške občine, je bila poleg nove stavbe šole s prostorno telovadnico in vrtcem popolnoma obnovljena najstarejša stavba, kjer je dobila prostore šolska knjižnica in vodstvo šole. Zdaj sledi še oprema zobozdravstvene ambulante, kar pomeni, da bo šola odprta tudi za krajane.

Prvi dan pouka v novi stavbi so na šoli obeležili s slovesnim dvigom zastav, šolski pevski zbor je dvig zastave spremljal s petjem državne in šolske himne.

Ravnateljica OŠ Cerklje ob Krki dr. Stanka Preskar se je zahvalila županu in občinskemu svetu, ki sta s predlogom in potrditvijo sklepa omogočila predčasni zaključek investicije in vselitev učencev ter otrok iz vrtca v novo šolo. Po besedah ravnateljice je šola opremljena z najsodobnejšimi učnimi pripomočki, uradno odprtje šole pa bo na občinski praznik, 28. oktobra.

S. G.