V prihodnjih dneh ne zamudite priložnosti za nova znanja

26.9.2017 | 09:10

Na nedavni novinarski konferenci so o letošnjem regijskem festivali govorile (z desne): mag. Irena Bothe iz črnomaljskega ZIK-a, Meta Gašperšič, v. d. direktorice RIC-a Novo mesto, in dr. Vida Čadonič-Špelič, direktorica novomeške občinske uprave. Slednja je je pohvalila organizatorje, da se odzivajo na potrebe regije in poudarila zavezo MO Novo mesto, da podpira aktivnosti, ki so namenjene tako osebnemu kot poklicnemu razvoju občanov in posledično večji kakovosti življenja posameznika in družbe. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto, Kočevje, Črnomelj, Trebnje - Jutri, 27. septembra, se začne tridnevni že 6. regijski festival zaTE Znanje aktivira te, ki bo letos prvič ponudil izobraževalne možnosti za brezposelne in zaposlene hkrati na štirih lokacijah v regiji – v Novem mestu, Črnomlju, Kočevju in v Trebnjem. Dosedanja organizatorja, novomeška RIC in območna enota Zavoda za zaposlovanje sta letos k sodelovanju povabila tudi javne zavode za izobraževanje odraslih v regiji, ZIK Črnomelj, CIK Trebnje in Ljudsko univerzo Kočevje.

»Naš namen je ponuditi vsem prebivalcem regije čim več informacij o brezplačnih možnostih za učenje in nadgradnjo svojih kompetenc v naši regiji,« je poudarila Meta Gašperšič, v. d. direktorice RIC-a Novo mesto. S festivalom namreč želijo poudariti pomen sodelovanja in povezovanja vseh deležnikov na področju vseživljenjskega učenja ter spodbuditi mreženje in sodelovanje med odločevalci, gospodarstvom in izobraževanjem.

Tako več kot 50 izvajalcev in 30 organizacij pripravlja bogat tridnevni program za prebivalce regije, ki je naravnan tako, da jih spodbuja k lastni aktivnosti za boljši jutri.

Novomeška območna služba Zavoda za zaposlovanje ugotavlja, da so se na Dolenjskem in v Beli Krajini razmere na trgu dela v zadnjih treh letih bistveno spremenile. Na območni službi je bilo konec avgusta letos registriranih 4.115 brezposelnih oseb, kar je za 993 oseb manj kot avgusta lani. V primerjavi z januarjem 2014, ko so v regiji beležili največje število brezposelnih oseb, 7.292, se je delež zmanjšal za dobrih 43 odst. Kljub tem spodbudnim podatkom, pa struktura med iskalci zaposlitve ni spodbudna in se iz leta v leto slabša. Od vseh prijavljenih je 45 odst. oseb brez izobrazbe, 59 odst. dolgotrajno brezposelnih, dobrih 40 odst. starejših od 50 let in 20 odst. mlajših od 29 let.

Prvi dan festivala, prihodnjo sredo, bodo na vseh omenjenih štirih lokacijah v dopoldanskem času predvsem iskalcem zaposlitve, popoldne pa tudi vsem ostalim, ponudili aktualne informacije za osebni karierni razvoj. Kot je dejala mag. Irena Bothe iz črnomaljskega ZIK-a, gre za delavnice s področja veščin iskanja zaposlitve, komunikacije, motivacije, o možnostih izobraževanja za brezposelne osebe, postopkov vrednotenja neformalno pridobljenega znanja…

Drugi dan v novomeškem RIC-u pripravljajo strokovni posvet z delodajalci, na katerem jim bodo predstavili podporne ukrepe za delodajalce, ki jih nudi Zavod za zaposlovanje, in brezplačne možnosti izobraževanja, svetovanja in usposabljanja za zaposlene, ki jih omogočajo RIC, ZIK Črnomelj in CIK Trebnje, primere dobrih praks za razvoj kadrov pa tudi ugotovitve raziskave o položaju starejših na trgu dela in raziskave o spretnosti odraslih zadnje mednarodne raziskave PIAAC. Ta je pokazala, da odrasli v Sloveniji v povprečju dosegajo nižje rezultate od povprečja OECD glede besedilnih in matematičnih spretnosti ter reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih.

V petek, 29. septembra, dopoldne bo na novomeškem Zavodu za zaposlovanje mini zaposlitveni sejem. »Na njem bodo hitri zmenki z delodajalci, ki v resnici v tem času iščejo delavno silo. Ti zmenki so priložnost, da delodajalci hitro izberejo kandidate, s katerimi bodo opravili nadaljnje poglobljene razgovore,« je poudarila Gašperšičeva.

Petek bo tudi v znamenju stojnic znanja, na katerih bodo na voljo informacije in svetovanje o izobraževanju in iskanju zaposlitve, in sicer v Qlandiji Novo mesto od 16. do 18. ure, kjer bo ob 17. uri tudi predstava za otroke in starše Bonton za male lumpe, v Trgovsko poslovnem centru Črnomelj od 10. do 17. ure in na Tržnici Kočevje od 9. do 10.30. Udeležba na festivalu je za vse udeležence brezplačna.

Podrobnejši program v priponki.

M. Ž.