Pridržali nasilneža, ki je pretepal svoje starše; zasegli sadike konoplje

26.9.2017 | 10:00

Včeraj popoldne so črnomaljski policisti odhiteli na pomoč ženski in moškemu, ki naj bi ju pretepal sin. Tudi po prihodu policistov se 44-letni nasilnež ni pomiril, vpil je na svojo mamo in ji grozil, da jo bo ubil. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Po zbranih obvestilih so ugotovili, da je nasilnež pretepel ostarela starša in in očeta poškodoval po roki. Že dalj časa naj bi nad njima izvajal psihično in fizično nasilje. Pogosto ju je žalil, ustrahoval, podil iz stanovanja in ju pretepal. 44-letnemu osumljencu so izrekli prepoved približevanja žrtvama. O ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalno sodnico, ki bo presodila o podaljšanju ukrepa. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Foto: PP Sevnica

Zasegli 240 sadik konoplje

Foto: PP Sevnica

Sevniški policisti so zaradi suma kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog pridobili odredbo sodišča in v jutranjih urah na območju Sevnice opravili hišno preiskavo. V stanovanjski hiši, v kateri neprijavljena bivata 42-letna državljanka Nemčije in 42-letni državljan Avstrije, in na vrtu v okolici hiše so našli in zasegli 247 sadik konoplje, visoke do 60 cm in posušene rastlinske delce konoplje. Osumljencema so odvzeli prostost in ju pridržali. Predvidoma danes ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Nezakoniti prehod državne meje

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Dobove izsledili in prijeli državljana Libije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Po zaključenem postopku so tujca predali hrvaškim varnostnim organom.

Požar povzročil za 30.000 evrov škode

V minuli noči so bili krški policisti obveščeni o požaru delavnice na Rudarski cesti na Senovem. Gasilci so požar omejili in pogasili, vendar je objekt v celoti zgorel. Škode naj bi bilo za okoli 30.000 evrov. Policisti in kriminalistični tehniki bodo danes opravili ogled požarišča in o ugotovitvah po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

S. G.