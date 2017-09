Vonj po domačem je neprecenljiv

Goran Šavor v svoji pekarni (Foto: M. B.-J.)

Črnomelj - Konec prihodnjega tedna bo minilo leto dni, odkar je svoja vrata v prostorih nekdanje prve črnomaljske samopostrežne trgovine ob glavni mestni ulici odprla Pekarna Krajcar, pekarstvo in slaščičarstvo. Lastnik in direktor pekarne Goran Šavor sicer že 20 let dela v pekarstvu. Potem ko je bil dolga leta solastnik ene od pekarn, se je lani odločil, da gre na svoje.

Šavor si je takrat zamislil, da bodo poleg njega zaposleni še slaščičarka, pek in trgovka. S temi tremi je pred letom dni tudi začel s Krajcarjem. A povpraševanje po njegovih izdelkih je začelo tako hitro naraščati, da jih zdaj v pekarni dela že osem. A pravi, da delovne sile ni bilo težko dobiti in da so ljudje prišli celo sami vprašat za delo. Seveda pa dobro ve, da je delavce treba pošteno plačati.

»Želel sem peči nekaj domačega. Pri surovinah dajem prednost belokranjskim sestavinam, če pa jih ni mogoče dobiti v Beli krajini, se potrudim, da so vsaj slovenske. Predvsem pa sem pozoren, da je moka bio in belokranjska. Vsi izdelki so brez aditivov. Tudi vsi zaposleni so iz črnomaljske občine,« našteje Goran.

A ne le, da v pekarni prevladuje ročno delo, saj kruh pripravljajo na pol ročno, pecivo pa povsem ročno, zvesti ostajajo tudi starim, preverjenim domačim receptom. »Zaradi tega moramo vložiti v izdelke veliko več truda, veseli pa smo, da so kupci to prepoznali in da znajo ločiti naše izdelke od industrijskih. Za industrijsko proizvodnjo nimamo, tudi če bi jo želeli, dovolj prostora za stroje, a takšnih izdelkov tudi ne bi imeli kam prodati. Hkrati pa sem prepričan, da je za obrtnike z bolj domačo, celo butično proizvodnjo pri nas še dovolj prostora. Seveda pa se je treba bolj potruditi. A to, da zadiši po domačnosti, je neprecenljivo,« je zadovoljen Šavor.

Zaščitni znak Krajcarja sta kruha lepa anka in črnomaljček. Prvi je narejen iz bio belokranjske bele moke, drugi pa iz bio bele, ržene in pirine belokranjske moke. Pekli so tudi kruh zeleni jure s konopljino moko, a so peko opustili, ker se ljudje niso mogli navaditi nanj. Zelo poznani so tudi po tortah, kmalu pa načrtujejo še izdelavo rezancev iz različne belokranjske moke. »Opažam, da je mnogim ljudem bolj kot cena pomembna kakovost, zato v našo trgovino, ki jo imamo ob pekarni, prihaja vse več ljudi. V trgovini prodamo približno 80 odst. izdelkov, ki jih je mogoče kupiti tudi v Semiču, medtem ko je v Metliki na voljo le naše pecivo. Sicer pa jih dobavljamo tudi črnomaljskim šolam in Domu starejših občanov Črnomelj. Veliko pekarn ne dela več ponoči, naša pa še vedno, saj želi večina strank kupiti še topel kruh. Tako kruh in pecivo pečemo od 8. ure zvečer do 14. ure naslednjega dne. Zelo se trudim, da bi bili kupci in zaposleni zadovoljni, in slednje moram še posebej pohvaliti,« je zadovoljen Goran, ki pravi, da ne le, da bo vztrajal pri delu, ki si ga je zastavil pred letom dni, ampak bo skupaj s peki in slaščičarji strankam gotovo ponudil še kaj novega.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 52m nazaj Oceni Pozitivna energija V eni od pekarn v Črnomlju dodajajo kruhu sladkor itd, itd .... zelo mehak je kar po moji oceni ni podobno kruhu. Kruh mora biti po moji oceni kompakten. Naše mame so pekle kruh tako, da so moki dodale vodo kvas in sol.Potrošniki ne vedo kaj pojejo e zato pa kilice gredo gor zdravje pa dol. Preglej samo prijavljene komentatorje