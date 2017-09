Za varnost odgovorni tudi starši

26.9.2017 | 13:25

Otroci so predstavili nevarnosti na poti v šolo. (Foto: A. N.)

Kostanjevica na Krki - Učenci petega in šestega razreda Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki so v okviru tedna mobilnosti predstavili projekt Varno na kolesu. Na predstavitev so povabili tudi župana Ladka Petretiča. Zastavili so mu kar nekaj vprašanj, povezanih s problematiko, ki so jo obravnavali v petletnem projektu.

Učenci so ugotovili, da jih več kot polovica prihaja v šolo s šolskim prevozom, ker nimajo druge varne možnosti. Površine za kolesarjenje so neurejene ali pa so komaj prevozne zaradi drobnega peska, vejic in listja. Prav tako so opozorili, da mnogi vozniki ne upoštevajo omejitve hitrosti v okolici šole. Zato so predlagali postavitev opozorilne table »vi vozite« na Gorjanski cesti ter cestne talne ovire in omejitev hitrosti na 10 km/h na cesti ob šoli proti vrtcu, kjer je tudi šolsko avtobusno postajališče. Župan Ladko Petretič je na to odgovoril, da je zaman postavljati table z omejitvijo, dokler vozniki ne dojamejo, da neposredni šolski okoliš ni dirkališče. »Dokler ljudje oziroma starši, ki hitijo po svoje otroke v vrtec, nimajo zavesti in kulture pri vožnji skozi postajališče, kjer na avtobus čakajo šolarji, težko ukrepamo,« pojasni župan. Se pa strinja, da lahko pred šolo postavijo cestne talne ovire, a mora to predlagati svet za preventivo.

Na poti v šolo učenci opažajo, da starši, ki pripeljejo svoje otroke v šolo, povzročajo prometni kaos in prepogosto kršijo prometne predpise, saj želijo nekateri otroke pripeljati tako rekoč na prag šole. Na ta način ogrožajo otroke in vse sodelujoče v prometu. Učenci tudi opozarjajo, da so ceste, ki vodijo proti šoli, nevarne in nepregledne. Marsikateri otrok bi šel v šolo raje peš ali s kolesom, a za to nima varne poti. Učenci so na župana naslovili vprašanje glede ureditve kolesarskih stez, na kar je ta odgovoril, da so kolesarske steze v bližnji prihodnosti neizvedljive. »Težava so zemljišča. Če bi želeli narediti kolesarske steze tako, kot je prav, se pravi ločeno od ceste, bi morali odkupiti veliko zemljišč. To je vedno težava, saj že če samo eden ne želi prodati zemljišča, projekt propade,« pojasni Petretič.

V sklopu projekta so učenci naredili tudi interaktivne igre, s katerimi se otroci lahko naučijo prometnih pravil. Naredili so tudi dva plakata, ki spodbujata k varni vožnji. Aprila letos so se učenci udeležili regijskega prvenstva v poznavanju prometnih predpisov v Novem mestu, kjer so osvojili tretje mesto. Vsi učenci so prejeli nagrado in skupno 100 evrov, ki jih bodo porabili za kolesarski izlet v tednu mobilnosti. Za petletno sodelovanje v projektu Varno na kolesu pa so dobili tudi vabilo na zaključno prireditev v ljubljanskem Koloseju.

Ravnateljica osnovne šole Melita Skušek je na predstavitvi pohvalila učence, ki so v projekt vložili veliko energije in časa: »Takega projekta se ne da narediti samo med poukom, ampak je temu treba nameniti tudi veliko časa po pouku.« Otroke je ravnateljica tudi opozorila, da naj kolesa uporabljajo varno, tako kot se naučili v projektu. Poudarila je, da morajo uporabljati čelado, ki je tudi obvezna. Oba z županom pa sta poudarila, da je takšno predstavitev treba organizirati tudi za starše, da bi se ti v šolskem okolišu začeli obnašati drugače in voziti varneje. Predstavitev je organizirala mentorica šolskega parlamenta Ana Pečar.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, 21. septembra 2017.

Andreja Novoselič