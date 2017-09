Direktorja Zavoda Novo mesto bodo iskali z novim razpisom

26.9.2017 | 13:35

Robert Judež ostaja v.d. direktorja Zavoda Novo mesto. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Kot smo poročali, se je na razpis za direktorja Zavoda Novo mesto prijavilo sedem kandidatov, o izbiri pravega pa naj bi ta četrtek odločali na občinski seji. A se je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odločila drugače.

Njen predsednik Boštjan Grobler je za Dolenjski list danes povedal, da so bili kandidati dobri, a komisija meni, da lahko s ponovljenim razpisom dobi še boljše. »Odločili smo se, da komisija ne bo podprla nobenega od prijavljenih kandidatov ali kandidatk in bo občinskemu svetu predlagala ponovitev razpisa,« je dejal Grobler in dodal, da si želijo razpis objaviti čim prej, po vsej verjetnosti še v tem tednu.

Omenjeni zavod, ki je lansko poletje nastal po združitvi Kulturnega centra Janeza Trdine in Agencije za šport, poleg kulture in športa pa naj bi skrbel še za področji turizma in mladine, od ustanovitve kot v.d. direktorja vodi Robert Judež.

M. Martinović

