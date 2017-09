Obiskala nas je Hiška eksperimentov

26.9.2017 | 15:40

Novo mesto - Motivacija za nadaljnje raziskovanje in uvod v Rastočo knjigo OŠ Drska je v ponedeljek, 18. septembra, postala center radovednosti in ustvarjalnosti. Obiskala nas je Hiška eksperimentov, potujoči center spodbujanja radovednosti, kritičnega razmišljanja in promocije raziskovanja. S tem je naša šola vstopila v četrto leto projekta Rastoča knjiga, ki je tokrat usmerjeno v raziskovanje.

»Na OŠ Drska skozi projekt Rastoča knjiga skrbimo za dvig kakovosti našega delovanja in rast vsakega posameznika. V tem šolskem letu bi učencem radi približali znanost s spodbujanjem radovednosti, razmišljanja in raziskovanja. Želimo, da učenci poglobljeno razvijajo in krepijo logični in tehnični način razmišljanja. Spodbujati želimo tudi kreativnost, sodelovalno učenje in skupinsko delo, zato je v projekt vključena celotna šola. Hiška eksperimentov je tako uvodna motivacija za naše nadaljnjo raziskovanje,« je povedala ravnateljica OŠ Drska Nevenka Kulovec, ki nas je poleg predstavnice Hiške eksperimentov in direktorice novomeške občinske uprave Vido Čadonič Špelič tudi nagovorila na uvodni prireditvi.

Po njej so učenci po razporedu odšli v malo telovadnico, kjer so bili razstavljeni številni eksperimenti z navodili. Učenci so poskušali, razmišljali in iskali odgovore na vprašanja, pri tem pa so jim bili v pomoč tudi učitelji in tim Hiše eksperimentov. Všeč so jim bili poskusi z vodo, ogledalom, neskončne luknje, lovljenje domin, mešanje barv…. Za učence razredne stopnje pa so gostje pripravili dve zanimivi dogodivščini, Mehurčkologijo in Jajčkologijo. Zanimiv dan raziskovanja so učenci lahko sklenili s svojimi starši in tudi njih popeljali na eksperimentiranje.

M. Kadivnik, OŠ Drska

