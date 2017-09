OŠ Center je kulturna šola

26.9.2017 | 15:50

Novo mesto - V petek, 22. septembra, je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v sodelovanju z OŠ Luisa Adamiča Grosuplje, kjer je bila slavnostna zaključna prireditev, razglasil imena 70 osnovnih šol, ki so si letos prislužile naziv kulturna šola za obdobje 2017–2022. Med njimi je tudi naša šola, osnovna šola Center.

Naši učenci celo leto ustvarjalno sodelujejo pri pripravi kulturnih prireditev na šoli, sodelujemo tudi na kulturnih prireditvah v lokalni skupnosti, obiskujemo kulturne ustanove v Novem mestu in drugod po Sloveniji, udeležujemo se natečajev in tekmovanj s kulturno noto – ter vse vestno beležimo. V te dejavnosti so vključeni prav vsi učenci, strokovni delavci in ostali zaposleni.

Zelo smo ponosni, da nas je 5-članska strokovna komisija nominirala za eno od petnajstih najboljših šol, ki so se potegovale za naziv kulturna šola leta, in med prejemnike posebnih priznanj. OŠ Center je prejela priznanje za izjemne dosežke na področju filmske dejavnosti. Učenci in zaposleni smo izjemno ponosni na prejeto priznanje!

Darja Habič, mentorica, OŠ Center