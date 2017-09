Oprostilna sodba za Rajka Siročiča

26.9.2017 | 19:15

Rajko Siročič (Foto: J. A., arhiv DL)

Novo mesto - Kot je bilo pričakovati, je sodišče nekdanjega prvega moža Darsa, Novomeščana z belokranjskimi koreninami Rajka Siročiča, danes oprostilo obtožbe, da je nezakonito sprejemal darila. Po domače povedano, da ga je gradbinec Abedin Kotorri podkupil.

Da se bo sojenje končalo z oprostilno sodbo, je bilo moč pričakovati po tistem, ko je glavna priča tožilstva Abedin Kotorri povedal, da ne bo pričal. »Da se ne bi zaradi tega sam znašel še v kakšnem kazenskem postopku,« je v začetku septembra pojasnil pred sodnikom Boštjanom Kovičem. Kotorri ima res veliko masla na glavi. To dokazuje podatek, da si je z več kaznivimi dejanji, ki jih je zagrešil med vodenjem (sam je rekel reševanjem) svojega podjetja, nakopal več kot osem let zapora.

Kot je že znano, je Kotorri na predobravnalnem naroku letos spomladi priznal, da je Siročiču avto, ki ga je ta vozil od novembra 2007 do junija 2011, podaril v zameno za več kot devet milijonov vredne avtocestne posle. A to priznanje velja le zanj, sodnik je rekel, da tuje priznanje ne more veljati kot dokaz, saj se mora vsak obdolženi obravnavati samostojno.

Drugih trdnih dokazov tožilstvo ni imelo. Tisti, ki so jih izvedli, so temeljili na sklepanju, a to v pravnem smislu ni dokaz in ne zadostuje za obsodilno sodbo. Tako tožilstvo ni uspelo dokazati, da je Siročič avto dobil v uporabo kot darilo za avtocestne posle. Ko je bil zaslišan je dejal, da mu je Kotorri s svojim novim BMW le pomagal premostiti težave po tistem, ko je izgubil službeni avto. Sicer se sliši nenavadno, da je to trajalo skoraj štiri leta, a dokazov, da je bilo drugače, ni.

Tožilec Bojan Avbar je že po prejšnji obravnavi dejal, da je v težkem položaju: »Korupcijska kazniva dejanja je zelo težko preganjati, v prvi fazi jih je zelo težko odkriti, potem pa še zbrati dokaze. Namreč, tisti, ki da darilo, in tisti, ki ga sprejme, tega ne storita javno, zato ni prič.«

Danes, ko je bil znan epilog, pa je Avbar rekel: »Te oprostilne sodbe ne jemljem kot poraz, ampak kot poskus krepitve integritete. Prav je, da se take zadeve obravnavajo na sodišču, da se izvedejo dokazi. Verjetno se bom na sodbo pritožil, zato da bomo dobili judikat na tem področju, pa čeprav je možnost za uspeh zanemarljiva. To je pomembno tako zaradi moralne kot tudi sodne prakse."

Janja Ambrožič

Komentarji (1) 49m nazaj Oceni profesor Bravo "pravna" država raj za parazite.