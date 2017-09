Gorela dva avtomobila

27.9.2017 | 07:05

Včeraj ob 15.48 uri se je v naselju Čatež ob Savi, občina Brežice, poškodovala občanka. Reševalci NMP Brežice so poškodovano na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 18.20 so na Maistrovi ulici v Brežicah, posredovali gasilci PGD Brežice in Brežice okolica, kjer so pogasili goreče osebno vozilo.

Davi ob 3.41 je v naselju Klečet v občini Žužemberk gorelo parkirano osebno vozilo. Gasilci PGD Žužemberk in Šmihel pri Žužemberku so ogenj pogasili. Vozilo je v celoti zgorelo.

Včeraj ob 18.36 so gasilci PGE Krško v Dalmatinovi ulici v Krškem iz poslovnih prostorov izčrpali tri kubične metre vode.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bodanes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. LOKA na izvodu VEL. LOKA in KURJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR izvod Suhor;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 2 izvod Radoši.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 9. in 12. uro na območju TP Ivanšje grič izvod Kočarija in izvod vikend Turk, Ivanšje grič; na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 12. uro na območju TP Boštanj izvod Dolenji Boštan ter na področju nadzorništva Brežice med 12. in 14.30 uro na območju TP Krška vas.

M. K.