Društvo Bralna značka Slovenije brežiške prvošolce obdarilo s slikanico

27.9.2017 | 08:15

Brežice - Društvo Bralna značka Slovenije je v sodelovanju z Javno agencijo za knjige RS in sponzorji tudi letos pripravilo presenečenje za slovenske prvošolce. Slavnostni dogodek ob dnevu zlatih knjig smo v ponedeljek, 18. septembra, obeležili tudi v šolski knjižnici Osnovne šole Brežice.

Knjižničarka Lidija Geršak, ki je dogodek tudi vodila, je učencem v prijetnem vzdušju ob zvokih kitare in otroških pesmic ter ob prebiranju zgodbic, ki jih je doživeto prebrala devetošolka Hana Škrinjar, podelila slikanico z naslovom Kako je gospod Feliks potoval s kolesom. Radovedni učenci so knjigo z veseljem prelistali in obljubili, da bodo postali pridni bralci.

Ob kitarski spremljavi učitelja Marka Merčnika smo dogodek zaključili s pesmijo, ki smo jo zapeli skupaj z nadobudnimi prvošolčki.

Romana Zorko, Osnovna šola Brežice