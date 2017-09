Še zadnji poziv vlade kostanjeviškemu občinskemu svetu

Kostanjevica na Krki - Državni zbor je včeraj z 78 glasovi za in brez glasu proti sprejel sklep, s katerim je občinski svet občine Kostanjevica na Krki pozval, naj v enem mesecu sprejme občinska proračuna za leti 2017 in 2018, sicer bo razpuščen. Tamkajšnji občinski svet namreč že dve leti zapored ni sprejel potrebnih proračunskih dokumentov, o čemer smo že poročali tudi na Dolenjskem listu.

Kot je znano, je razlog za nesprejem proračunov spor med županom Ladkom Petretičem in svetniško večino, ki praktično onemogoča delovanje občinskega sveta. Ta zahteva revizijo vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, župan pa tega noče, ker meni, da je zadeva končana. Delovanje občinskega sveta je zato praktično onemogočeno, njegove seje so skoraj praviloma nesklepčne, občina pa drugo leto zapored deluje brez sprejetega proračuna.

Kot je na petkovi obravnavi predloga v ržavnem zboru povedal državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Nejc Brezovar, je ministrstvo za javno upravo marca letos prejelo pisno stališče ministrstva za finance, da so izpolnjeni pogoji za začetek postopka za razpustitev občinskega sveta v občini Kostanjevica na Krki, ker ta že dve leti ni sprejel občinskega proračuna.

Iz listinskih dokazov, ki jih je dobilo ministrstvo, so po besedah Brezovarja ugotovili, da je župan predlagal proračun za leto 2016, ki je bil uvrščen na dnevni red treh sej občinskega sveta, prav tako proračuna za leti 2017 in 2018, ki sta bila uvrščena na dnevni red dveh sej občinskega sveta, a jih ta ni sprejel. "Iz dokumentacije izhaja, da je župan ravnal v skladu z zakonom in da je odgovornost za nesprejem proračunov le na občinskem svetu. Vlada zato predlaga, da DZ začne formalni postopek predčasne razpustitve občinskega sveta," je dejal Brezovar.

Po zakonu lahko namreč vlada predlaga razpustitev občinskega sveta, o čemer odloča DZ. Preden pa slednji izda sklep o razpustitvi, mora občinski svet opozoriti na njegovo nezakonito ravnanje ter ga pozvati, naj odpravi nezakonito stanje. Če tega ne naredi, DZ občinski svet predčasno razpusti in razpiše predčasne volitve.

"Verjamem, da je še čas, da se vsi vpleteni deležniki usedejo za skupno mizo in poiščejo skupno rešitev, ki bo v korist predvsem občankam in občanom občine Kostanjevica na Krki. Razpustitev občinskega sveta Kostanjevice na Krki namreč ne bi bil le madež na sposobnosti občine Kostanjevica na Krki, da svoje lokalne izzive rešuje sama, ampak bi bilo sporočilo tudi širše, tj. da je v Sloveniji nujna prevetritev sposobnosti malih občin za njihovo delovanje," je v pozivu vsem deležnikom v občini zapisal predsednik DZ Milan Brglez.

"Ker menim, da je lokalna samouprava eden temeljnih stebrov sodobne demokracije, pozivam vse vpletene v občini Kostanjevica na Krki, da naredijo vse potrebno, da bi sprejeli proračuna za leti 2017 in 2018, saj se bomo le tako lahko ognili temu, da bo državni zbor moral razpustiti neposredno izvoljeni občinski svet in razpisati nove volitve," je dodal Brglez.

V petek je podporo sklepu, s katerim je DZ občinski svet pozval k sprejetju proračuna, napovedala večina poslanskih skupin.

Po besedah Anite Koleša (SMC) je spor med županom in večino svetnikov izbruhnil, ker svetniki zahtevajo revizijo vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, župan pa meni, da je zadeva končana in postopek zaključen. Občina se lahko kljub temu, da nima sprejeta proračuna, sicer financira po dvanajstinah, a to pomeni veliko razvojno težavo, je dejala.

Na slednje je dodatno opozoril Peter Vilfan (DeSUS): "Spori so pripeljali do tega, da je občina Kostanjevica na Krki zaradi nesprejetja proračuna razvojno nazadovala in da so bili prisiljeni ustaviti ali ne začeti 32 projektov v skupni vrednosti nekaj več kot tri milijone evrov. Občina se namreč ne more prijavljati na državne razpise in razpise za pridobitev evropskih sredstev".

Po prepričanju Tomaža Lisca (SDS) je zelo neodgovorno, da "parcialni interesi posameznikov in osebne zamere prevladujejo nad delovanjem v korist občine ter interesi občank in občanov". "Ta razdvojenost meče slabo luč na delovanje lokalne samouprave, zato jo je treba čim prej rešiti," je dejal.

"Vsi člani občinskega sveta so občinski funkcionarji, ki za svoje delo sprejemajo sejnino. Očitno v občini Kostanjevica na Krki nekateri svetniki, ki bojkotirajo seje, svojega poslanstva ne razumejo prav dobro," je bil kritičen Zvonko Lah (NSi). Matej T. Vatovec (Levica) pa je dejal, da dogajanje v kostanjeviški občini jasno kaže, "kako zelo potrebujemo reformo lokalne samouprave."

S.G., STA

