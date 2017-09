Dober dan, dobar dan, buon giorno, jo náp, guten tag

Velika Dolina - Pozdrav ravnateljice Mojce Bregar Goričar v več jezikih je napovedal, da bo ponedeljek, 25. september, nekoliko drugačen. Dan pred uradnim dnevom jezika je bilo na OŠ Velika Dolina jezikovno in kulturno zelo raznoliko. Učenci od prvega do devetega razreda so raziskovali kulturo, navade in jezik naših sosednjih držav.

Ponedeljkovo jutro se je pričelo v avli šole, kjer smo izobesili eTwinning zastavo. Irena Rimc Voglar, učiteljica angleščine in nemščine ter slovenska eTwinning ambasadorka, nas je vzpodbudila, da smo se priključili projektu španske kolegice, ki v okviru eTwinning projekta poziva svet k miru. Ob nedavnih terorističnih napadih v Barceloni se je odločila, da ob evropskem dnevu jezikov s prijatelji po svetu razširi idejo miru v obliki večjezičnega poziva Mi želimo mir!.

Po uvodnem delu smo pričeli z raziskovanjem naših sosednjih držav. Učenci so se dela lotili s pomočjo različnih virov. Pričeli so nastajati plakati, ki so predstavljali Italijo, Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo. Po učilnicah so se slišale tujejezične besede, glasba, značilna za posamezno državo, pa je v prostoru naredila posebno vzdušje.

Po tretji šolski uri je iz učilnice za gospodinjstvo še zadišalo. Učenci so po skupinah pripravljali jedi, značilne za posamezno deželo. Z italijansko pizzo, hrvaškimi fritulami, madžarskim langašem in avstrijskim šmornom smo okusili tudi delček kulinarične pestrosti držav. Učenci so se ponovno združili ob zaključku dejavnosti, ko so v avli šole predstavili posamezne države in poskusili pripravljene jedi.

Dan smo zaključili s popoldansko predstavitvijo tekmovanja World Scholar`s Cup, ki se je v juliju odvijalo v Atenah. Našo šolo sta zastopali dve ekipi; ekipa junior je domov prinesla tri medalje, dve zlati in eno srebrno, ekipa senior pa si je prislužila zlato ekipno medaljo, eno srebrno in eno zlato. Učenci, ki so se udeležili tekmovanja, so svoje izkušnje in doživetja podelili z zunanjimi obiskovalci in donatorji, ki so jim omogočili, da so se tekmovanja lahko udeležili.

