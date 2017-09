Cerar bo opoldne uradno odprl hidroelektrarno Brežice

27.9.2017 | 08:45

Brežice - Predzadnjo in najzmogljivejšo elektrarno v verigi petih hidroelektrarn na spodnji Savi bodo danes uradno odprli. Brežiško HE so začeli graditi marca 2014, po uspešnem tehničnem prevzemu pa je v ponedeljek začela poskusno obratovati. Slavnostni govornik na slovesnosti bo predsednik vlade Miro Cerar.

V družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) so dejali, da današnje odprtje ni namenjeno širši javnosti, saj bodo tej hidroelektrarno Brežice podrobneje predstavili ob dnevu odprtih vrat, ki bo v soboto, 7. oktobra, med 9. in 13. uro. Ogled hidroelektrarne bo takrat možen v skupinah do 30 obiskovalcev.

V novozgrajeni hidroelektrarni Brežice, kjer so zadnje dni opravljali tehnični prevzem, so v ponedeljek prejeli odločbo o uspešno opravljenem postopku. Takrat se je začelo tudi njeno enoletno poskusno obratovanje.

To je četrta hidroelektrarna v verigi petih na spodnji Savi z nazivno močjo 45 megavatov. Elektrarna je pretočno-akumulacijska s tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 kubičnih metrov na sekundo in s petimi pretočnimi polji. Njena letna proizvodnja bo v povprečju 161 gigavatnih ur. Predvidoma bo obratovala samodejno, brez posadke in daljinsko vodeno, še poroča STA.

