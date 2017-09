Župan in svetniki ne verjamejo poročilom pristojnih institucij

27.9.2017 | 11:00

Straški občinski svetniki so včeraj potrdili rebalans letošnjega proračuna in med drugim sprejeli tudi predlog proračuna za naslednje leto, ki gre sedaj do drugega branja v javno obravnavo.

Direktorica občinske uprave Tea Urbančič Kavšček in župan Dušan Krštinc

Franc Plut iz iz Civilne iniciative Zalog - Loke

Del sklepov, ki so jih včeraj sprejeli občinski svetniki.

Straža - Straški občinski svet je na včerajšnji seji potrdil rebalans letošnjega proračuna, v nadaljevanju seje pa so svetniki v prvem branju sprejeli tudi predlog proračuna za naslednje leto, ki na predvideva okoli 5,1 milijona evrov prihodkov in 5,3 milijona evrov odhodkov.

»Rebalans za leto 2017 je bil potreben predvsem zaradi usklajevanja glede same dinamike izvedbe investicij v občini Straža in tudi njihovih vrednosti. Predvsem smo usklajevali vrednost investicije in se prilagajali dinamiki gradnje vodovoda v okviru hidravličnih izboljšav, gospodarske cone Zalog, ureditev ulice Stara cesta in pa tudi ureditev samega centra Straže,« je pojasnil župan Dušan Krštinc.

Številne naložbe bodo nadaljevali v naslednjem letu, zato so svetniki pod drobnogled vzeli tudi predlog proračuna za 2018, ki je po besedah župana zopet investicijsko naravnan, saj kar 3 milijone evrov namenjajo za različne projekte. »Nadaljevali bomo z gradnjo vodovoda v okviru hidravličnih izboljšav, v 2018 bomo zaključili prenovo centra Straže, ki ga bomo začeli ta mesec, zaključili bomo tudi rekonstrukcijo ceste v ulicah Pod Srobotnikom in Stara cesta, v naslednjem letu pa je predvidena tudi dozidava in širitev osnovne šole Vavta vas,« je bistvene projektne naštel Krštinc in dodal, da bodo začeli tudi z gradnjo pločnika in vso pripadajočo javno infrastrukturo v naselju Hruševec. Lili Šiler je zanimalo, po kateri strani je predviden pločnik v Hruševcu. Župan ji je odgovoril, da po zgornji, severni strani. V razpravi se je oglasil še Ivan Kopina, ki je dejal, kakšno je zanimanje z odkupi zemljišč v kompleksu bivšega Novolesa. »Imamo še 5 gradbenih enot in če bi jih imeli še enkrat toliko, bi vse prodali. Zanimanje je veliko,« je odgovoril župan.

Tudi o Ekosistemih

Občinski svet se je seznanil tudi s predvideno gradnjo balinišča v športnem parku Breza, sprejeli so pravilnik za izvajanje videonadzora na javnih površinah, na koncu pa so precej časa namenili tudi razpravi o Ekosistemih.

Kot je bilo slišati v obširni in razpravi, župan in svetniki ne verjamejo poročilom pristojnih institucij, češ da katastrofalni požar 20. julija v Zalogu ni pustil škodljivih posledic za okolje. Prav tako so zaskrbljeni, da obljubljena sanacija lastnika Ekosistemov ne poteka v skladu s pričakovanji, saj se količina odpadkov ne zmanjšuje, ogorčeni pa so predvsem nad izmikanjem odgovornosti in sprenevedanje pristojnih državnih organov, da družbi ne odvzamejo okoljevarstvenega dovoljenja.

Besedo je dobil tudi Franc Plut iz Civilne iniciative Zalog - Loke, ki je dejal, da je peticijo podpisalo že več kot 5.000 ljudi. Še enkrat več je ponovil njihove zahteve in prizadevanja, da se podjetje Ekosistemi in lastnik s tega prostora umaknejo, da se spremeni OPPN, da se sanira prizadeto območje in da se kaznuje vse, ki so kakorkoli odgovorni za to ekološko katastrofo.

Z njim so se strinjali tudi župan in svetniki, ki so v ta namen sprejeli kar nekaj sklepov in jih bodo posredovali pristojnim državnim organom.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija