Belokranjci bodo obeležili svetovni dan turizma

27.9.2017 | 09:40

Črnomelj - Turistično društvo Črnomelj, RIC Bela krajina, OI JSKD Črnomelj, ZIK Črnomelj in Mestna muzejska zbirka Črnomelj ob današnjem svetovnem dnevu turizma pripravljajo številne aktivnosti in dogodke. Zvrstili se bodo med 9. ibn 19. uro, in sicer na različnih lokacijah.

Med drugim bodo ob 11. uri zainteresiranim omogočili brezplačen voden ogled Krajinskega parka Lahinja, med 17. in 19. uro bodo v Primožičevi hiši predstavili dela turističnega krožka OŠ Mirana Jarca, v Pastoralnem centru bo na ogled tematska razstava čipk Klekljarskega društva Čebelica, osrednja prireditev ob svetovnem dnevu turizma pa bo ob 18. uri na trgu pri crkvi Sv. Duha.

Namen praznovanja je osveščanje o vplivu turizma na mednarodno skupnost in njene socialne, kulturne, politične ter ekonomske vrednote. Tema letošnjega svetovnega dneva turizma je Trajnostni turizem: orodje za razvoj.

Podrobnejši program dogajanja

S. G.