FOTO: Na Glavnem trgu sekajo drevesa

27.9.2017 | 10:10

Novo mesto - Novomeško mestno jedro je zaprto, prenova je v teku. Potem, ko so v ponedeljek postavili cestne zapore in je zdaj v prvi fazi del Kandijski most prevozen le v eno smer (iz centra mesta), so delavci CGP-ja danes dopoldne znova v akciji. Podirajo namreč drevesa, v načrtu je tudi odstranitev spomenikov.

Mimoidoči žalostni opazujejo dogajanje, nemalo kritik na račun načrtovalcev prenove, po kateri bodo umaknjena drevesa ponekod nadomestili z drugimi, pa je tudi na družbenih omrežjih.

Kot so že pred dnevi sporočili iz Mestne občine Novo mesto, se bodo arheološka izkopavanja in gradbena dela predvidoma začela v ponedeljek, 2. oktobra.

Besedilo in fotografije: Sabina Gosenca

2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni freud Umobolno, psihopatsko, bolano, tako kot Neron ki je dal požgati Rim svojčas. Pacienti. Prepričan sem da tudi na citre igrajo gledajoč tam iz stolpnice in svršavajo. To je kot Hitler ki je prišel svojčas na oblast, le tu so Žide zamenjala drevesa in neposlušni občani, ki jih je treba "odžagat".Definitivno bolano in zrelo za zdravstveno ustanovo.Vse se počne za isključno za politične točke in iz revanšizma do preteklih časov. RKC klerikalno maščevanje. Če pa to ni bolano do amena ....se sprašujemo kaj je ? Bolniki vladajo temu mestu.

2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni lili Res lep pogled.................

2h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni Hrast Pa ka ta župan lahko neha vseprek sekat in žagat mestno drevje? Bedno. Butasto. Škodljivci ... Sama škoda, sama škoda ... In potem bodo spet sadili nove rožice in novo drevje in veselo zapravljali naš denar ... Prej ali slej bomo tudi te občinske škodljivce morali odžagati z njihovih položajev.

1h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni Ana Spet se kaže hinavščina določenih osebkov, ki so pljuvali po hotelu Center oziroma lastniku hotela zaradi enega podrtega drevesa zaradi nujno potrebnega parkirnega prostora. Dejstvo je, da je bilo v načrtu, da se drevje na Glavnem trgu zaradi gradbenih del podre, kar je vedel tudi mestni svétnik, ki je bil najbolj glasen in nesramen nasprotnik poseka tega enega drevesa, a je, če je pri skledi, sigurno vedel za načrt MO. Kako pokvarjeno! Kje ste zdaj vsi tisti, ki ste noreli zaradi poseka enega drevesa? Ne boste noreli še zdaj, ko se vse podira? Hinavci.

1h nazaj Oceni freud Ana, Nm folk je na robu do eksplozije -boš videla. Tihe frustracije in potlačena agresija, jeza so najbolj nevarni za okolje.. nekateri se tega ne zavedajo.

1h nazaj Oceni MIha Hrast narobe. Prej bi mislili. Ko norce spustiš med normalne ljudi pričakuj svašta. Prepozno. :)

1h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Pipa Bunch of tree hugging hippies. Go home.

1h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni miha Zakaj tako razburjanje?! Kdor se je seznanil z načrtovano prenovo, je vedel, da se drevesa podrejo in nadomestijo z drugimi. Seveda ni lep prizor, ampak je enostavno del prenove...

1h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Dirty old town Prenove nekaterih žepov misliš?.

1h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Mihurina Mihec, pejt se ti prenovit. Drevo raste 50 let. Potem pa ga enostavno požagaš, čeprav je zdravo, lepo, nekako negovano? Pa od kje si ti? Ja, in res nismo načrtov študirali v nulo, saj se nam je po zdravi pameti zdelo, da take norosti, da bi se našel nekdo, ki bo šel to drevje žagat, ne obstaja ... Ampak saj v resnici ne moremo biti presenečeni - saj je macedoni požagal že veliko drevja po mestu (Straška cesta, pokopališče Šmihel, tržnica, ob kandijskem mostu, ...). Pa saj imamo denarja in lahko v kratkih ciklih sdaimo in nato požagamo, pa spet posadimo, pa spet požagamo ... Noro ...

