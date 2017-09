Živijo v zelo varni občini

Šmarješke Toplice - Varnost na vseh področjih je dobra, tu živite zelo varno, je občinskim svetnikom na sinočnji seji - prvi po poletnih dopustih - zatrdil komandir Policijske postaje Novo mesto mag. Tomaž Slak in postregel tudi z nekaj podatki za leto 2016. Raziskanost kaznivih dejanj je 53,8-odstotna. Pohvalil je sodelovanje z občinsko upravo in županjo, ter poudaril, da še naprej računa na dobro sodelovanje z občani, ki naj policijo obveščajo o vseh sumljivih opažanjih, saj so jim v pomoč pri njihovem delu.

LASTNIKI PSOV, POZOR!

Bolj varni pa bodo v šmarješki občini tudi zaradi sprejetega Odloka o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na javnih mestih, ki ga je občina pripravila na pobudo svetnika Aleksandra Duriča, ker ni bilo pripomb, pa so ga sprejeli kar v prvem in drugem branju. Kot je povedal direktor občinske uprave Tomaž Ramovš, je namen predvsem določiti obveznosti lastnikov in skrbnikov psov in jih navaditi na odgovorno ravnanje, da na javnem mestu zagotovijo fizično varstvo psa (mora biti na povodcu), pa tudi, da bodo vzdrževali čistočo na javnih mestih, torej odstranjevali iztrebke psov. Odlok tudi omejuje gibanje psov - dovoljeno jih ni voditi na otroška igrišča in zelenice v bližini vrtec, na pokopališča, javna zbiranja in druge, ustrezno označene površine. Nadzor bo izvajal medobčinski inšpektorat in redarstvo, zakonsko so predpisane tudi globe.

NOVE OZNAKE NA CESTI

Svetniki so sprejeli Odredbo o spremembi prometne ureditve na občinski cesti Otočec - Dolenje Kronovo- na dobrem pol kilometrskem odseku se bo spremenila prometna ureditev tako, da bo območje prvenstveno namenjeno kolesarjem, dostopu do kmetijskih zemljišč, trem hišam ter enemu poslovnemu objektu. Ta sprememba je povezana z izgradnjo avtoceste in novo urejenimi prometnimi povezavami. Spremembe bodo občino stale dobrih 13 tisoč evrov, bo pa Dars ta del ceste še letos v celoti preplastil.

Svetniki so spregovorili tudi o obnovi in razširitvi državne ceste Šmarjeta - Šmarješke Toplice. Prva faza je skoraj pri koncu. Glede na težave v zvezi z zastajanjem vode na cestišču nasproti Bobičeve domačije oz. blizu gostilne Pri dediju, za kar naj bi bile težave tudi zaradi odvodnjavanja meteornih voda, so svetniki na koncu sprejeli sklep, da občina DRSC obvesti, da morajo v tem delu najti novo tehnično rešitev, da bo voda na spornem delu odtekala. Kot je povedal Tone Bobič, je ob padavinah stanje neznosno, pešci, med katerimi so večina osnovnošolci, so pošpricani, problem pa bo tudi pozimi, ko bo na cestišču led in bo zato lahko prišlo do nesreč. Ne razume, da se zadeve niso rešile prej, saj je na te probleme pravočasno opozarjal.

Svetovalka za kulturo in projekte na občini Katarina Gunde je svetnike seznanila s projektom Prostovoljstvo kot gradnik evropske družbe, ki so ga izpeljali skupaj s češko pobrateno občino Teplice nad Bečvou. Konec avgusta je češke prijatelje obiskal avtobus šmarjeških občanov, ki so se tam predstavili z bogatim društvenim življenjem, prostovoljstvom, itd., ter navdušili to malo češko občino z le 350 prebivalci, ki ravno tako kot šmarješka svoj razvoj gradi na turizmu. Za projekt, ki je stal dobrih 8.100 evrov, je občina pridobila 7.500 evrov nepovratnih evropskih sredstev.

CONA V KRONOVEM STOJI

Anne Marie Valentar iz občinske uprave je svetnikom povedala, da se občina še naprej trudi za čim prejšnji začetek delovanja Turistično storitvene gospodarske cone Dolenje Kronovo, kar pomeni, da želi nadaljevati postopek komasacije zemljišč. Zapletlo se je z lastniki zemljišč, saj po besedah županje Bernardke Krnc ti zahtevajo previsoke cene. Njihovo cenitev, ki je bila petkrat višja od občinskega cenilca, so poslali v obravnavo Združenju sodnih cenilcev gradbene stroke SICGRAS in v kratkem pričakujejo njihovo mnenje. Županja je povedala, da se zaradi neurejenih zadev tako občina ni mogla javiti na nedavni razpis gospodarskega ministrstva, kjer bi za ureditev cone in odkup zemljišč lahko pridobili do 90 odstotkov nepovratnih sredstev, »kar je velika škoda.«

