Skoraj ob stanovanje res samo zaradi enega dolga?; Kakšna ekološka katastrofa se lahko zgodi v Brestanici?

27.9.2017 | 18:20

Ta teden so novinarji Dolenjskega lista na terenu precej raziskovali in prišli do zanimivih ugotovitev, ki jih objavljamo v tiskani izdaji časopisa. Med drugim:

KAJ SE SKRIVA ZA NAPOVEDANO DRAŽBO STANOVANJA?

Precej prahu je dvignila za pretekli petek sklicana in tik pred zdajci odpovedana javna dražba stanovanja na naslovu Klemenčičeva ulica 3 v Novem mestu. V danem primeru naj bi zaradi približno 500 evrov dolga dolžniku prodali nepremičnino. A ob preverjanju informacij se je izkazalo, da ima zadeva precej daljšo zgodovino neplačevanja dolgov. O zadevi smo namreč povprašali več strani in prišli do zanimivih ugotovitev. Več preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

BRESTANIČANI V STRAHU

Nedavni nesreči v vrhniškem Kemisu in Ekosistemih v Zalogu sta krajane Brestanice vnovič spomnili na nevarnost, ki preti v neposredni bližini. Kakšna in kaj o tem meni lastnik objekta, ki naj bi bil nevaren, pišemo v Dolenjcu.

TOŽILSTVU NI USPELO

V njem tudi o tem, kako tožilstvu ni uspelo dokazati, da je nekdanji prvi mož Darsa Rajko Siročič od novomeškega gradbinca Abedina Kotorrija sprejel podkupnino v obliki BMW, pa seveda spet o t. i. facebook morilcih in morebitnih ozadjih storjenega dejanja.

