Referentka dala odpoved, krajevni urad pa zaprli

27.9.2017 | 14:45

Foto: G. Stopar

Ivančna Gorica - Poročali smo o tem, da je Upravna enota Grosuplje sredi septembra začasno zaprla Krajevni urad Ivančna Gorica, kar je zelo razjezilo občane, ivanški župan Dušan Strnad pa je načelnici upravne enote poslal protestno pismo.

Za Dolenjski list je načelnica mag. Lorena Goričan predstavila tako razloge za začasno zaprtje, kot tudi kadrovsko situacijo njihove upravne enote.

Od kdaj je Krajevni urad Ivančna Gorica že zaprt, zakaj in do kdaj predvidoma še bo?



"Krajevni urad Ivančna Gorica je zaprt od 14. 9. 2017 dalje. Zaprt bo do zaposlitve nove/ga sodelav/ke/ca na delovnem mestu Referent – matičar za katerega pridobitev smo takoj pričeli s postopkom na podlagi internega natečaja, saj smo ocenili, da ga bomo lahko izvedli hitreje, kot javni natečaj. Razlog za zaprtje je v nenačrtovani in nepredvideni odpovedi s strani sodelavke, ki je dela in naloge opravljala vrsto let."

Kako ste nadomeščali odsotno delavko v tem uradu v času dopusta doslej?

"Včasih je bil krajevni urad v času dopusta sodelavke zaprt, včasih pa smo njeno odsotnost nadomeščali s sodelavkami, ki imajo ustrezen uradniški naziv (zaradi pooblastil) in izkušnje iz delovnega področja, pri čemer smo nadomeščanje načrtovali v naprej in pri tem upoštevali tudi manjši pripad zadev (manjši obisk strank) med prazniki ali počitnicami. V tem času je namreč strank manj, zato je redna dela in naloge na matični Upravni enoti Grosuplje lažje izvajati z manj zaposlenimi kot pa v ostalih mesecih. Poleg tega se soočamo tudi z bolniškim absentizmom in ostalimi odsotnostmi z dela in zaradi dela, kar pomeni, da z obstoječimi zaposlenimi težko zagotavljamo izvedbo rednih del in nalog na matični upravni enoti v Grosupljem. Upravna enota Grosuplje namreč pokriva območje z več kot 40.000 prebivalci, zato del in nalog v rednem delovnem času ni mogoče prepustiti zgolj dvema referentoma, temveč je potrebno zagotoviti prisotnost vsaj treh referentov s področja matičnih zadev. Tudi ta dela ne more opravljati vsak uradnik temveč osebe z znanji in ustreznimi delovnimi izkušnjami, še posebej na oddaljenih krajevnih uradih."

Koliko strank statistično beležite v tem uradu?

"Statistično beležimo za leto 2016 - 5.510 rešenih zadev v KU Ivančna Gorica oziroma 2,99 rešenih zadev na uro zaposlenega."

Je utečena praksa tudi drugje, da UE v primeru kadrovskih težav lahko zapre krajevni urad? Ste dobili tako navodilo od ministrstva?

"Kakšna je praksa ostalih upravnih enot, ne vemo, je pa iz obvestil, ki nam jih posredujejo ostale upravne enote, razvidno, da se teh ukrepov pogostokrat poslužujejo in začasno zapirajo krajevne urade. Največkrat se to dogaja v poletnih mesecih, ko preprosto za celotno obdobje počitnic v trajanju dveh ali celo treh mesecev zaprejo krajevne urade. To se na naši upravni enoti še ni zgodilo, saj smo se vedno potrudili zagotoviti nadomeščanje in KU Ivančna Gorica zaprli zgolj za čas odsotnosti uslužbenke, ki je bila redno zaposlena na krajevnem uradu.

Navodil s strani ministrstva nismo prejeli.

Pripomnila bi, da se naša upravna enota že dlje časa srečuje s kadrovsko podhranjenostjo, katere posledic ni mogoče odpraviti z organizacijskimi ukrepi in prerazporejanjem, saj se število upravnih postopkov v letih po končani recesiji, rapidno povečuje. Tako smo imeli lansko leto - v primerjavi z letom 2015 – kar 20% več zadev, v letošnjem letu pa beležimo še dodatno 14% povečanje števila upravnih zadev glede na leto 2016. Skupno se je torej v letu in pol pripad zadev povečal za 34%, zaposlenega pa imamo – zaradi racionalizacije finančnega področja dela upravnih enot – celo enega človeka manj.

Zelo nam je žal, da smo bili prisiljeni Krajevni urad Ivančna Gorica začasno zapreti in potrdimo lahko, da gre za začasen ukrep in da bo ponovno deloval takoj, ko zaposlimo novega sodelavca. Zainteresirane stranke prosimo, da zadeve uredijo na Upravni enoti Grosuplje, Taborska cesta 1, v Grosupljem, ali pa se poslužijo portala E-uprava, kjer lahko določene zadeve uredijo (oddajo vloge in pridobijo dokumente) tudi od doma."

Velja omeniti, da statistika Krajevnega urada Ivančna Gorica, ki je predstavljena v poročilu upravnih enot za lansko leto, zelo izstopa. Je na drugem mestu po številu dejansko opravljenih ur med analiziranimi 109 krajevnimi uradi v Sloveniji (konec leta jih je bilo samo še 100, ker so jih devet ukinili).

Janja Ambrožič