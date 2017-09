Do naslednjega šolskega leta bodo dobili nov športni center in dozidano šolo

27.9.2017 | 16:20

Pogodbo so dopoldne podpisali (z leve): župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, direktor podjetja Marles hiše Maribor Božidar Božac in predsednik uprave podjetja CGP iz Novega mesta Martin Gosenca. (Foto: M. Ž.)

Mokronog - »Danes je velik dan za celotno občino, domačine, šolstvo in nenazadnje tudi gospodarstvo,« je zadovoljen ob današnjem podpisu pogodbe za izgradnjo Športnega centra Trebelno in dozidavo Podružnične šole Trebelno z izvajalcem del, podjetjem Marles hiše Maribor in njegovim partnerjem novomeškim CGP-jem, dejal župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver.

»Uresničujejo se dolgoletne želje po pridobitvi novih prostorov za sam pouk, jedilnico, knjižnico, zbornico, prostor za individualno delo. Vsa leta delujemo v bistveno premajhnih prostorih, ki ne nudijo pogojev za sodobni pouk. Nujno pa potrebujemo tudi telovadnico,« je poudarila ravnateljica matične Osnovne šole Mokronog Zvonka Kostrevc. Na Trebelnem namreč nimajo notranjih športnih površin, zato 61 otrok od 1. do 5. razreda tamkajšnje podružnične šole in 19 predšolskih otrok poleti telovadi in izvaja ostale interesne športne dejavnosti, na zunanjem igrišču, v slabem vremenu in pozimi pa na majhnem hodniku šole, ki je, kot pravi ravnateljica, lahko tudi nevaren, saj so v njem tudi vsa orodja. Prav tako na Trebelnem notranje športne površine pogrešajo tamkajšnja športna društva, skupine za rekreacijo in rekreativni športniki.

Pogodbena vrednost projekta je malo manj kot dva milijona evrov, od tega bo občina večino prispevala sama iz občinskega proračuna, ostalo pa zagotovila z denarjem iz 21. člena Zakona o financiranju občin za leti 2017 in 2018, nepovratno spodbudo javnega razpisa Eko sklada, saj bo gradila skoraj nič energijski športni center, Fundacije za šport ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kot je povedal Božidar Božac, direktor podjetja Marles hiše Maribor, bo Trebelno dobilo vrhunski nizkoenergijski objekt, moderne zasnove, ki bo grajen iz okolju prijaznih materialov. Konstrukcija objekta bo lesena, prav tako bo lesen velik del fasade, izolacija pa bo v več kot 75 odst. iz naravnega materiala - iz celuloze.

Župan Maver je še pojasnil, da bo naložba obsegala tri sklope – poleg že omenjene dozidave šole ter izgradnje telovadnice z vadbenim prostorom, dimenzije 15X24 metrov, in vsemi spremljajočimi prostori še zunanjo ureditev šole, ki bo zajemala ureditev prometa, prenovo večnamenskega igrišča in prestavitev obstoječega spomenika.

Dela se bodo začela v prihodnjih dneh, dokončana pa bodo, vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem, do začetka prihodnjega šolskega leta, torej do 1. septembra leta 2018.

M. Ž.

