Cerar: HE Brežice pomeni uresničitev dobre gospodarske ideje

27.9.2017 | 17:00

Foto: Andreja Novoselič

Brežice - Na ploščadi pred HE Brežice so danes slovesno odprli brežiško hidroelektrarno, slovesnosti pa so se udeležili tudi predsednik vlade RS Miro Cerar, minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič ter ministrica za okolje in prostor, Irena Majcen.

Brežiška hidroelektrarna je poleg HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško četrta v vrsti petih načrtovanih hidroelektrarn na spodnji Savi. Z gradnjo so pričeli marca leta 2014, po treh letih in pol pa je hidroelektrarna pripravljena na zagon. Hidroelektrarna bo pomembno prispevala k energetski neodvisnosti Slovenije, sočasno pa se z njo rešuje tudi vprašanje protipoplavne varnosti Posavja.

Energetski del brežiške hidroelektrarne je tako kot vse predhodne zgradil koncesionar, družba HESS, d. o. o. Njen direktor Bogdan Barbič je v svojem nagovoru povedal, da je na svetu malo projektov, ki se dokončajo v okviru danih sredstev predvsem na področju hidroenergetike. »Takšna elektrarna je delo več sto ljudi in ob tem bi se rad zahvalil vsakemu, ki je pripomogel, da je naš projekt uspel,« je poudaril Babič. Za izgradnjo hidroelektrarne so bili ključni trije investitorji, in sicer Vlada RS, ki je v rekordnem času izgradila akumulacijski bazen in vso potrebno infrastrukturo, podjetje Eles, ki je izgradil daljnovodni priključek in Jedrska elektrarna Krško.

Slavnostni govornik na otvoritvi je bil predsednik Vlade RS Miro Cerar. Ta je v dejal, da je izgradnja Hidroelektrarne Brežice uresničitev dobre gospodarske ideje in sporočilo, da je energetske cilje slovenske politike možno uresničevati. »Hitra in uspešna gradnja nam dokazuje, da imamo v Sloveniji dovolj domačega sposobnega kadra in podjetij, da lahko izpeljemo tudi tako velike projekte, kot je ta,« je pojasnil Cerar. Gre za enega večjih tovrstnih projektov celo na ravni Evropske unije.

Hidroelektrarna je pomembna, saj zagotavlja proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov. Je tudi največja v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi z močjo 45,4 gigavatov in s povprečno letno proizvodnjo 161 gigavatnih ur. Vse štiri elektrarne bodo zagotavljale povprečno letno proizvodnjo 544 gigavatnih ur.

Andreja Novoselič

