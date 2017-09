Priznanja za inovacije tudi v Krko, TPV in INO Brežice

27.9.2017 | 19:50

Foto: arhiv DL

Ljubljana - V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) danes že 15. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih. 12 zlatih, 1 posebno priznanje in 25 srebrnih priznanj je rezultat nacionalnega finala, v katerem je na regionalni ravni sodelovalo 182 inovacij in 774 inovatorjev.

Med dobitniki zlatega priznanja je tudi KRKA, d. d., Novo mesto, priznanje so prejeli za izboljšavo procesa izdelave zdravilne učinkovine kandesartan cileksetil. Za razvoj večenotnega peletnega sistema v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem metoprolola za zdravljenje srčno-žilnih bolezni pa so v Krki prejeli srebrno priznanje.

Srebrno priznanje je med drugim prejelo tudi podjetje INO Brežice d. o. o. - Industrijska oprema Brežice - za inovacijo aktivni nadzor vibracij na profesionalnih kmetijsko komunalnih stroji, prav tako pa so se srebrnega priznanja razveselili v novomeškem TPV d. o. o. za inovativno, samodejno vodeno vozilo Optimatik 160.

Nagrajena je bila tudi najboljša inovacija leta po izboru javnosti - Lekova nova, otrokom prijazna oblika antibiotika.

S. G.