Komu Superpokal 2017 - Krki ali Olimpiji?

28.9.2017 | 08:15

Gašper Okorn in Simon Petrov (Foto: KZS/www.alesfevzer.com)

Kapetana obeh ekip, Olimpije in Krke, Gregor Hrovat in Domen Bratož (Foto: KZS/www.alesfevzer.com)

Novo mesto, Ljubljana - Nova klubska košarkarska sezona se začenja s tradicionalnim superpokalom. Štirinajsto superpokalno tekmovanje bo v organizaciji KD Ilirija in Košarkarske zveze Slovenije potekalo v Hali Tivoli, domači dvorani Ilirije, ki bo si je z naslovom prvaka 2. SKL v sezoni 2016/2017 priborili nastop v ligi Nova KBM. V četrtek, 28. septembra, se bodo ob 19. uri srečali aktualni državni in pokalni prvaki Slovenije, košarkarji Union Olimpije, ter finalisti pokala Spar, člani novomeške Krke.

V obeh taborih je pred začetkom nove sezone prišlo do številnih sprememb. Ljubljančani, ki bodo poleg tekmovanja v ligi Nova KBM sodelovali tudi v FIBA ligi prvakov, so spremenili ime kluba, dobili novega predsednika, moštvo pa so okrepili Erjon Kastrati, Bojan Radulović, Jan Špan, Roko Badžim, Jordan Morgan in Taylor Battle.

Novomeščani so v pretekli sezoni osvojili svoj peti superpokalni naslov in se po številu lovorik približali Ljubljančanom, ki imajo sedem naslovov. Edini preostali naslov superpokalnega prvaka je pred začetkom sezone 2015/2016 osvojil Tajfun. Tudi Krka je poleti dodobra prevetrila svojo zasedbo. V dolenjsko prestolnico so se vrnili Domen Bratož, Maj Kovačević, Dalibor Đapa Žiga Fifolt in Tim Osolnik. Poleg Jakova Stipaničeva in Martina Jančarja Jarca, ki sta se moštvu priključila iz mlajših kategorij, sta se v Novo mesto preselila Marko Jošilo in Đorđe Lelić.

Strateg Krke Simon Petrov vlogo favorita predaja Ljubljančanom: "Olimpija je brez dvoma velik favorit. Mi smo ob drastičnem zmanjšanju proračuna močno pomladili ekipo. Dobro smo delali, ampak nismo imeli ravno sreče pri sestavi ekipe oziroma vedno je težko pričakovati veliko že takoj na začetku sezone, ko je ekipa tako pomlajena. Še vedno iščemo dve okrepitvi. Nadejamo se, da bodo mladi igralci izkoristili svojo priložnost brez poškodb in da bodo dokazali svojo vrednost. Nadejamo se dobrih rezultatov, a trenutno nismo v neki vrhunski formi. Poskušali bodo dati vse od sebe in pokazati, da smo resna ekipa in da znamo igrati dobro košarko."

Trener Ljubljančanov Gašper Okorn pa pred nocojšnjim superpokalnim obračunom pravi: "Branimo oba naslova in definitivno si jih želimo ubraniti, a prvenstvo je dolgo in ne čutimo nobenega pritiska, prav tako se nimamo za favorite. Menim, da zna biti Krka v novi preobrazbi še bolj nevaren nasprotnik kot prej, saj je osnovana na domačih igralcih, ki bodo še bolj motivirani, da proti nam pokažejo dobro igro. Vedno je lepo sezono začeti z lovoriko, po drugi strani pa ta tekma ne bo določila poteka prvenstva in ostalih tekmovanj."

Štirinajsto superpokalno srečanje se bo začelo ob 19. uri, ogledali pa si ga boste lahko v prenosu na Šport TV.

S. G.