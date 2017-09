Drevesa na Glavnem trgu: Neresnice ali nesporazumi?

28.9.2017 | 09:30

Nekaj meščanov je zvečer prižgalo svečke. (Foto: D. P.)

Včerajšnji posek je povzročil nemalo jeze številnih. (Foto: S. G., arhiv DL)

Glavni trg, kot smo ga poznali ... (Foto: S. G., arhiv DL)

Novo mesto - Včeraj so bili števili Novomeščani šokirani, ko so opazovali delavce ob sekanju drevoreda na Glavnem trgu. Da bodo večino obstoječih dreves umaknili oz. jih nadomestili z drugimi v sklopu celovite prenove mestnega jedra, je bilo sicer znano že dlje časa, a včerajšnji posek je marsikoga pustil brez besed, nemalo jeznih zapisov je na družbenih omrežjih. Nekaj Novomeščanov in Novomeščank se je tako sinoči zbralo v centru in v spomin na padlo drevje prižgalo sveče (galerija spodaj).

Včeraj smo objavili tudi pojasnilo MO Novo mesto, v katerem so med drugim zapisali: »Ob tem želimo poudariti, da smo si na podlagi pobud občanov prizadevali tudi za zasaditev še dodatnih dreves, kar pa zaradi konservatorskega načrta, na podlagi katerega Zavod za varstvo kulturne dediščine izdaja kulturno-varstveno soglasje in pogoje za prenovo, kljub našim intenzivnim prizadevanjem ni bilo mogoče. Konservatorski načrt namreč predvideva ohranitev srednjeveške podobe trga, ki pa ni imela dreves.«

Popoldne smo prejeli odziv vodje novomeške enote zavoda za varstvo kulturne dediščine Mitje Simiča, da so v občinskem pojasnilu zavajajoče neresnice. Dodatna pojasnila Tomaža Goloba z novomeškega ZVKD, avtorja omenjenega konservatorskega načrta, ki je bil podlaga arhitektom ob načrtovanju prenove, so kasneje objavili tudi na občinski spletni strani, oboje pa si lahko preberete spodaj:

Odziv Mitje Simiča, vodje ZVKD OE Novo mesto

Spoštovani,

na spletni strani Dolenjskega lista smo opazili izjavo MO, ki se nanaša na odstranitve dreves na Glavnem trgu v Novem mestu. Žal ugotavljamo, da so v tej izjavi napačne in zavajajoče trditve tudi v zvezi z našo službo in konservatorskim načrtom:

1. Izgradnja infrastrukturnega kolektorja ni glavni razlog za odstranitve dreves. Gre za celovito prenovo, kjer se nadomešča tudi večina dreves, ki ni v najboljšem stanju. S konservatorskim načrtom ZVKDS se izrecno varuje le stari javor, drugje pa se pušča možnost nadomestitve.

2. Premestitev dreves nikoli ni bila opcija.

3. Popolna neresnica je, da konservatorski načrt predvideva ohranitev srednjeveške podobe trga brez dreves. Nasprotno - konservatorski načrt izhaja iz izvorne arhitekturne rešitve Marjana Mušiča, ki je na trg sploh vnesla drevesa.

MO prosimo, da korigira izjavo in da javnost seznani s pojasnilom zavoda (glej spodaj!), za katerega je zaprosila.

Lep pozdrav,

Mitja Simič

Pojasnila Tomaža Goloba iz ZVKD OE Novo mesto

Spoštovana,

v zvezi s prenovo Glavnega trga, ki zaobjema tudi zamenjavo določenega števila dreves, vam posredujemo sledeče pojasnilo:

1. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je na vlogo Mestne občine Novo mesto izdelal konservatorski načrt za namen prenove Glavnega trga, Rozmanove ulice in kandijskega križišča v zgodovinskem jedru Novega mesta, ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Zavod je v konservatorskem načrtu ovrednotil spomeniško območje in podal usmeritve za njegovo prenovo. Na Glavnem trgu je posebno pozornost posvetil urbanistični, arhitekturni in likovni reštivi akademika, urbanista, arhitekta in konservatorja Marjana Mušiča. Po njegovih načrtih je bil Glavni trg obnovljen leta 1950 in je v tej podobi ostal do današnjih dni. So se pa v tem času dogodile tudi manjše spremembe, ki so se poleg večkrat spremenjenega prometnega režima na Glavnem trgu (prvotno je po Glavnem trgu potekal dvosmerni promet) nanašale predvsem na drevesa. Tako je bil odstranjen topol pri trgovini Mueller, odstranjenih pa je bilo tudi šest (na vsaki strani rotovža po trije) topolov ob rotovžu, ki so bili nadomeščeni z neustreznimi koprivovci, od katerih so ohranjeni le štirje, pa še ti so bili posajeni asimetrično.

2. Zavod je v konservatorskem načrtu na podlagi vrednotenja podal usmeritev, da je potrebno ohraniti oz. dopolniti Mušičevo arhitekturno in likovno rešitev Glavnega trga. To pomeni, da se rekonstruira zasaditev dreves po njegovem originalnem načrtu. V praksi to pomeni, da se koprivovce ob rotovžu zamenja s šestimi steblastimi hrasti (za topole se zaradi njihove alergenosti nismo odločili, steblasti hrasti pa so jim zelo podobni), steblasti hrast se ponovno posadi tudi pred trgovino Mueller, prav tako se v celoti zamenja oz. dopolni linija gabrov v spodnjem delu trga. Prav tako bosta tudi v bodoče rastli robinji ob spomeniku obešenima partizanoma pred bivšo trgovino Mura. Če seštejemo, bo na Glavnem trgu po prenovi več dreves kot jih je bilo sedaj, zlasti ker so gabri v spodnjem delu trga počasi odmirali, nekateri so bili nadomeščeni, marsikateri pa tudi manjka. Vsa nova drevesa bodo posajena v drevoredni velikosti.

3. Zavod razume zaskrbljenost Novomeščanov, ki se globoko istovetijo s svojim mestom, zato smo na zavodu v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto večkrat javno predstavili v konservatorskem načrtu podane rešitve, konservatorski načrt je bil s strani Mestne občine Novo mesto tudi uradno razgrnjen, še vedno je dostopen na spletni strani Mestne občine Novo mesto, in na koncu smo v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto in številnimi novomeškimi društvi tudi izvedli delavnico s krajani na Ekonomski šoli Novo mesto, ki se je je udeležilo dobrih sto prebivalcev Novega mesta. Konservatorski načrt je bil s tem družbeno verificiran in je v nadaljevanju služil kot strokovno izhodišče za izvedbo javnega natečaja. Izbrana natečajna rešitev, po kateri bo obnovljen Glavni trg, v celoti upošteva konservatorski načrt.

Lep pozdrav,

Tomaž Golob

Dopolnjena objava ob 15.05:

Omenjeni poklon padlim drevesom na trgu je prek facebooka organizirala Dolores Padewsky, ki je v vabilu na dogodek zapisala: Vsi, ki nam ni vseeno zaradi preminulih dreves, prižgimo danes zvečer svečke v spomin na včeraj še najlepši del centra Novega mesta! Spomnimo se novoletnih lučk na krošnjah, spomnimo se prvih pomladnih poganjkov, spomnimo se poletne senčke, in nenazadnje spomnimo se še na prelepo jesensko listje, katerega čarobnost za vse generacije letos več ne bo mogoče doživeti.. Prižgimo svečko v spomin na lepe trenutke in v zahvalo za kisik!

M. Martinović, foto: Dolores Padewsky

