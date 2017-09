Pogrešanega našli mrtvega; nalet pri Dolah

28.9.2017 | 07:00

Policija je preklicala iskanje od petka pogrešanega Jožeta Kocjana iz Novega mesta. Pogrešanega so včeraj mrtvega našli v gozdu na območju Novega mesta. Z ogledom je bilo ugotovljeno, da smrt ni posledica kaznivega dejanja.

Trčila dva, poškodovan eden

Včeraj ob 10.54 uri je na cesti Metlika-Novo mesto pri naselju Dole, občina Metlika, prišlo do naleta dveh osebnih vozil. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. V nesreči poškodovano osebo so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Pomagali reševalcem

Ob 11.23 so na Partizanski ulici v Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško, s tehničnim posegom odprli vrata na večstanovanjskem objektu in nudili pomoč reševalcem.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI izvod Skubic.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDENJE PRI GRMOVLJAH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7.00 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC, TP CURICA in TP DOLENJA DOBRAVA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Ivanjše Grič izvod Grič med 8. in 12.30 uro ter Oštrc izvod proti Črneči vasi med 13. in 15. uro.

M. K.