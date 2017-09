Na festivalu športa »Športofešta«

28.9.2017 | 07:50

Krško - Sobotno delovno dopoldne smo učenci in strokovni delavci OŠ Jurija Dalmatina Krško preživeli drugače, kot bi ga sicer. Udeležili smo se namreč že v jutranjih urah svečane otvoritve festivala športa, imenovanega »Športofešta«, na ploščadi Kulturnega doma Krško. Športna zveza Krško je namreč ob začetku Evropskega tedna športa v sodelovanju z Občino Krško in našo šolo pripravila pester program s predstavitvijo številnih športnih društev in organizacij, tekmovanj itd. Svečana otvoritev nam je bila še posebej všeč, saj so festival odprli z olimpijskim protokolom, spregovoril pa je tudi naš uspešen športnik Primož Kozmus.

Prijetno vzdušje na ploščadi nas je kasneje popeljalo v lep, sončen dan. Učenci prve in druge triade so si tako na ploščadi ogledali predstavitve športnih društev in organizacij, nekateri tudi prisluhnili življenjski zgodbi športnika Alena Kobilice in se nato pomerili v jesenskem krosu. Vzdušje je še naraščalo ob koncu, ko smo razglasili najboljše tekače v letošnjem šolskem letu in seveda pohvalili vse, saj kot pravi stari rek – pomembno je sodelovati …

Učenci 3. triade pa smo odšli vsak svojo pot. Šestošolci so se s kolesi podali po Krškem polju in hkrati občudovali lepote našega Posavja. Sedmošolci smo se povzpeli na Mohor in od tam naprej na grad Rajhenburg, osmošolce je pot vodila na Ravni log, devetošolci pa so uživali na Planini nad Pobočjem.

Dan je bil čudovit. Veseli smo, da nam je vreme služilo. Ko smo ob koncu dneva strnili vsak svoj doživljaj, smo ugotovili, da je za nami res lepo sobotno dopoldne, ki je bilo športno obarvano. Mi smo nekaj naredili za svoje zdravje, ste tudi vi?

Bernarda Kunej, OŠ Jurija Dalmatina Krško

Galerija