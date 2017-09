O predsodkih in stereotipih se izobražujejo tudi učitelji, ne le učenci

28.9.2017 | 10:50

Foto: arhiv OŠ Center

Novo mesto - Na OŠ Center že od lanske jeseni uspešno poteka dvoletni mednarodni projekt Erasmus+ pod naslovom »Multi-kulturno občutljiva generacija«. V projektu sodelujejo šole iz šestih držav – Romunija, Poljska, Italija, Latvija, Turčija in Slovenija. V tem času so v okviru projekta že izvedli številne dejavnosti na temo predsodkov in stereotipov. Še posebej zanimiva so druženja na izmenjavah v tujini. Lani so obiskali Italijo, Romunijo in Poljsko, naslednje leto pa načrtujejo pot v Turčijo in Latvijo.

Prihodnji teden, od 2. – 6. oktobra, pa bodo na šoli gostili tuje partnerje. Kot je sporočila Mojca Saje, koordinatorka projekta na OŠ Center Novo mesto, jih bo obiskalo osem učiteljev in deset učencev (od 11 do 16 let) iz Romunije, Poljske, Italije, Latvije in Turčije. Učenci bodo v tem času nastanjeni pri slovenskih družinah. Skupaj bodo obravnavali stereotipe in predsodke o tujcih, zato že pridno pripravljajo različne aktivnosti in pester program. Obiskali bodo tudi lokalne znamenitosti in pokazali gostom lepote naše dežele na izletu po Sloveniji.

S. G.

Galerija