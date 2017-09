Menedžer leta je Janez Škrabec

Janez Škrabec (Foto: M.L.S., arhiv DL)

Ribnica - Upravni odbor Združenja Manager je za menedžerja leta 2017 izbral Janeza Škrabca, direktorja podjetja Riko.

Kot so sporočili iz združenja, bo nagrado prejel danes na Managerskem kongresu v Portorožu, osrednjem letnem dogodku Združenja Manager, ki se ga vsako leto udeleži okoli 300 slovenskih menedžerk in menedžerjev. Letos bo dvodnevni dogodek potekal pod naslovom Povezovanje vodi dlje.

Škrabec je v 21 letih, odkar je pri 33 letih ustanovil Riko, družbo razvil v vodilno slovensko inženiring podjetje. Riko v središče svojega delovanja postavlja povezovanje podjetij, s katerimi ustvarjajo odmevne zgodbe z visoko dodano vrednostjo, hkrati pa nadpovprečno vlagajo v družbeno-odgovorne projekte, svoj izbor pojasnjujejo v Združenju Manager.

To dokazujejo tudi številke: lani je 108 zaposlenih ustvarilo 117 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in sedem milijonov evrov čistega dobička. Donosnost kapitala je znašala 24,4 odstotka, dodana vrednost na zaposlenega pa je s 144.000 evri med najvišjimi v Sloveniji.

Uspešno zgodbo je Škrabec ustvaril tudi s podjetjem Riko hiše, ki proizvaja in trži lesene bio hiše. Podjetje zaposluje 65 ljudi, prav toliko pa jih zanje dela pri kooperantih. Lani so prihodek povečali za petino na osem milijonov evrov, ustvarili so pol milijona evrov čistega dobička.

V Združenju Manager med drugim izpostavljajo še Škrabčeve investicije v lokalno tradicijo in družbeno odgovorna dela, njegov trajnostni odnos do okolja in kulture, pa tudi do zaposlenih. Prejel je že številne podjetniške nagrade, ob tem pa je predsednik Alumni kluba in član sveta ljubljanske ekonomske fakultete, predsednik komisije za nagrade pri Gospodarski zbornici Slovenije, predsednik Slovensko-ruskega sveta, član nadzornega odbora UN Global Compact Slovenija in član številnih društev, ki Slovenijo povezujejo z mednarodnim poslovnim okoljem.

Škrabec je tudi častni konzul Maroka in Belorusije ter predsednik Slovenskega konzularnega zbora. "Glede na številne funkcije tako ne preseneča, da Škrabec v podjetju nima svoje delovne mize," dodajajo v združenju.

