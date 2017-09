Brestaniški vrtičkarji polepšali prodajalno

28.9.2017 | 11:10

Brestanica, Senovo - Otroci skupin Mravljice in Ježki iz brestaniškega vrtca so se 20. septembra odzvali vabilu na praznovanje rojstnega dne prodajalne Spar Senovo. S svojimi risbami so polepšali prodajalno in pripravili kratek glasbeni nastop. Zajček Sparky pa je očaral naše najmlajše, saj so skupaj z njim zaplesali, ustvarjali in se igrali.

Otroci in zaposlene vrtca v Brestanici se podjetju Spar Slovenija, Dragu Mackoviču in prijaznemu kolektivu poslovalnice Spar Senovo iskreno zahvaljujemo za popestritev dopoldneva in prejeto donacijo.

H. Z.

