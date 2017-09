Šentjernejčani iz Komende prišli z zmago

28.9.2017 | 14:00

Šentjernej, Komenda - Konec tedna je v organizaciji Konjeniškega kluba Komenda potekal tekmovalni dan, ki so se ga udeležili tudi člani Kluba za konjski šport (KK) Šentjernej.

Kot sta povedala Lana Zrinjanin in Rok Hočevar, so bile osrednje točke sporeda spominske dirke Maksa Tuška, Franca Seršena in Ivana Dolenca ter Komendski maraton, prav v vseh pa so slavili domačini: Van Gogh Matto (IT) in Roman Jerovšek s kilometrskim časom 1.22,0 na razdalji 1.820 metrov. 4. mesto sta za KK Šentjernej osvojili Loving Lolo in Lana Zrinjanin s časom 1.22,3; The Way of Nando (IT) in Milan Žan s kilometrskim časom 1.18,8 na razdalji 1.820 metrov; Jonna Go in Roman Jerovšek s kilometrskim časom 1.19,3 na razdalji 1.820 metrov. 4. mesto sta za KK Šentjernej osvojila Rucoea Spritz (IT) in Andrej Simončič s časom 1.20,4.

V komendskem maratonu sta za KK Ljutomer slavila Rožle in Branko Seršen s kilometrskim časom 1.24,2 na razdalji 3.320 metrov.

ZMAGALI CARLINA BECO (FR) IN TJAŠA JAZBEC

V 2. točki sporeda sta bila najbližje zmagi Camila in Aleš Košak, ki sta dirko končala na 2. mestu s kilometrskim časom 1.23,4 na razdalji 1.820 metrov. Za njima sta se na 3.mesto uvrstila Arianna in Andrej Košak, ter na 4. mesto Giselle in Lana Zrinjanin.

V zadnji 9. točki sporeda Kas pod sedlom pa so Šentjernejčani prišli do zmage. Lanskoletna pridobitev v hlevu Judež, francoska kobila Carlina Beco (FR), je z jahačico Tjašo Jazbec pokorila vso konkurenco in slavila s kilometrskim časom 1.23,2 na razdalji 1.820 m. 2. mesto je pripadlo Fin Hollow-u in Janezu Košaku s časom 1.27,0.

L. Markelj, foto: Anja Medle

