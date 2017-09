Razgrajal in razbijal ter se upiral policistom

28.9.2017 | 12:15

Policisti Policijske postaje Krško so bili včeraj okoli 22. ure obveščeni, da v kraju Mali Kamen moški razgraja in razbija inventar. 47-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

Vlomi in tatvine

V kraju Brezova Reber pri Dvoru je med 26. 9. in 27. 9. nekdo iz odprtega pomožnega objekta odtujil udarni vrtalnik, kotno brusilko, varilni aparat in dve motorni žagi.

V minuli noči pa je v Mirni Peči nekdo vlomil v poslovne prostore podjetja in odtujil ročno blagajno z denarjem. Okoliščine policisti PU Novo mesto še preiskujejo.

Libijci se bodo vrnili na Hrvaško

Brežiški policisti so v minuli noči med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Mosteca izsledili in prijeli tri državljane Libije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Po zaključenem postopku bodo tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

S. G.