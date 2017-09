Velike Brusnice: Po skoraj 20 letih le podpis pogodbe z izvajalci

28.9.2017 | 13:05

662 metrov državne ceste v Velikih Brusnicah naj bi prenovili in ob tem uredili strugo potoka do konca leta 2018. (Foto: M. M.)

Direktor DRSI Damir Topolko, župan MO Novo mesto Gregor Macedoni, direktorica Gradnje d.o.o. Marinka Povše in direktorica Asfalt Kovač d.o.o. Nataša Kovač.

Velike Brusnice - Ne v novomeški mestni hiši, ampak v gasilskem domu v Velikih Brusnicah so danes podpisali 1,8 milijona evrov vredno pogodbo z izvajalci za obnovo tamkajšnje ceste in ureditev struge potoka. Dogodek je pospremilo nekaj krajanov, vključno s predsednikom KS Brusnice Antonom Vovkom, ki je spomnil, da je bil prvi sporazum za obnovo podpisan daljnega leta 1999, sledilo je vsaj 14 let zamud, svoje so prispevali tudi nekateri lastniki zemljišč ob cesti.

Projekt so v tem času večkrat spreminjali, župan MO Novo mesto Gregor Macedoni pa je danes zbranim v gasilskem domu povedal, da ga je uvrstil med prioritete državnih cest že prvi dan županovanja. A vse ni šlo po načrtih, saj sta bila vanj vključena tako ministrstvo za infrastrukturo (cesta) kot ministrstvo za okolje in prostor (potok), dogovora o deležih financiranja pa nikakor niso dosegli. »Letos se je naredil ta preboj, ko je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič nase prevzel tudi ureditev potoka ob cesti. Po tej točki smo lahko aprila podpisali pogodbe o sofinanciranju in na Direkciji za infrastrukturo so lahko stekli postopki za izvedbo,« je povedal župan. Izpostavil je tudi, da gre za pomembno regionalno prometnico in vstopno točko v podgorjanske kraje.

Pogodba z izvajalci del, to sta podjetji Gradnje iz Boštanja in Asfalt Kovač iz Planine pri Sevnici, je vredna 1,8 milijona evrov, od tega bo občina prispevala 358.000 evrov. Prenovili in razširili bodo 662 metrov ceste, od tega v dolžini 400 metrov uredili strugo potoka, kjer bo še devet mostičkov, da bodo lastniki hiš na drugi strani potoka dostopali do svojih nepremičnin, prestaviti pa bo treba še eno gospodarsko poslopje, medtem ko so lani prestavili zakristijo tamkajšnje cerkve. Vsekakor je dobrodošla novica za vse šolarje in ostale vaščane, da bo cesta dobila tudi pločnik.

Direktor DRSI Damir Topolko je pred današnjim podpisom povedal, da bodo dela po pogodbi končana do predvidoma konca prihodnjega leta. Dodal je, da z novomeško občino dobro sodelujejo in da je trenutno odprtih še več kot deset projektov, med njimi je tudi ureditev križišča v Ratežu, skupaj ocenjenih na več kot deset milijonov evrov.

M. Martinović

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj Oceni Metka Bravo! Zelo smo veseli! 2h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni Metek Boste veseli ko vam bodo vse požagali. Preglej samo prijavljene komentatorje