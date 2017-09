Don Don je Gazela osrednje Slovenije

28.9.2017 | 20:00

Vir foto: spletna stran Don Don

Ljubljana, Grosuplje, Metlika - Gazela osrednje Slovenije za letošnje leto je proizvodno in trgovsko podjetje Don Don iz Grosupljega. To je postalo tretji finalist izbora Slovenske gazele 2017, ki ga pripravlja družba Dnevnik.

Družinsko podjetje iz Metlike se je v dobrih dveh desetletjih razvilo v največjega pekovskega proizvajalca v jugovzhodni Evropi. Trži sveži kruh in pecivo, posebne kruhe in peciva s podaljšanim rokom trajanja, program za pečenje na prodajnem mestu in druge zamrznjene izdelke. Lani je ustvarilo 34,5 milijona evrov prihodkov od prodaje.

Podjetje Don Don je komisija leta 2004 prepoznala za gorenjsko in bronasto gazelo. Njegovo dinamično rast je leta 2015 spodbudila pripojitev Pekarne Grosuplje. Podjetje v Sloveniji zaposluje več kot 280 ljudi, skupina pa v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji, Črni gori ter Bolgariji skupaj 1400 ljudi.

Doslej so tako znani trije finalisti za Slovensko gazelo 2017, ki jo bodo razglasili konec oktobra v Ljubljani. Ob Don Donu ste bosta zanjo potegovala podjetje 3fs kot gorenjska gazela in Adria Dom kot gazela dolenjsko-posavske regije in še tri, ki jih bodo izbrali v savinjsko-zasavski, dravsko-pomurski in primorsko-notranjski regiji.

S.G., STA