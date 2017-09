Uredili bodo cesto čez Gradac

29.9.2017 | 11:15

Foto: M.B.J., arhiv DL

Metlika, Gradac - Župan občine Metlika Darko Zevnik je včeraj podpisal gradbeno pogodbo za ureditev ceste Podzemelj - Črnomelj skozi naselje Gradac. Gre za tripartitno pogodbo, kjer občina Metlika nastopa kot sofinancer, Direkcija RS za infrastrukturo kot investitor in podjetje CGP d.d. kot izvajalec del.

Darko Zevnik (Foto: arhiv DL)

Kot so sporočili iz metliške občine, se tako zaključuje več kot sedemletno prizadevanje občine za ureditev cestne infrastrukture skozi naselje Gradac, ki se je začelo leta 2010 z izdelavo idejnega projekta in nadaljevalo z izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo del. Stroške izdelave vse potrebne dokumentacije v višini več kot 67.000 evrov je pokrila občina iz lastnih sredstev, vse v cilju, da bi z izdelanim projektom lažje in prej uspela z državo dogovoriti realizacijo projekta.

Predvidena je obnova (zamenjava) voziščne konstrukcije v dolžini cca 1.761 m (niveleta ceste se zaradi priključkov ohranja, minimalni popravki so izvedeni ravno zaradi izboljšav uvozov), izgradnja nove cestne razsvetljave, izgradnja avtobusnega postajališča, rekonstrukcija podpornega zidu ob Lahinji, izgradnja pločnikov in območja za kolesarje.

Predvideno je eno avtobusno postajališče, ki bo organizirano kot obračališče in bo služilo za vse avtobusne linije, tako tiste, ki potekajo v smeri Črnomlja kot tudi v smeri Semiča. Postavljeno bo v območju križišča cest proti Semiču in Črnomlju.

Območje za kolesarje je predvideno kot mešana površina za kolesarje in pešce v dolžini 609 m, širine 3,5 m, na območju od začetka naselja iz smeri Metlika do odcepa za Okljuko, po desni strani v smeri Črnomlja.

Obojestranski pločniki bodo zgrajeni v skupni dolžini 712 m, enostranski v dolžini 893 m, širine 1,5 m z lokalnimi zožitvami v centru naselja, kjer posamezni objekti ne dovoljujejo predpisane širine.

V sklopu investicije bodo uredili vse individualne priključke na državno cesto ter vsa križišča državne ceste z lokalnimi cestami, med drugimi bodo uredili tudi priključek ceste, ki pelje v poslovno cono Gradac. Uredili bodo tudi podporni zid ob Lahinji v centru naselja, saj so na zidu vidne površinske poškodbe, lokalno so večje in globlje razpoke v konstrukciji, na posameznih mestih so razpoke po celotni višini zidu, zaradi česar bi bila stabilnost zidu v obstoječem stanju brez sanacijskih ukrepov vprašljiva. Izvedla se bo ojačitev obstoječega zidu z dozidavo novega kamnitega zidu.

Vrednost pogodbenih del znaša 1.694.881,25 evrov, od tega znaša delež občine Metlika dobrih 394.548 evrov, razliko pa bo zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo.

S. G.