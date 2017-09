Bi radi opazovali ptice? Jutri v Zdravce!

29.9.2017 | 17:00

Zdravci - V organizaciji Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije bo ob evropskem dnevu opazovanja ptic dolenjska sekcija društva jutri, v soboto, 30. septembra, organizirala krajši sprehod in spoznavanje ptic v mokrišču Zdravci pri Zburah in obisk obročkovalne postaje, kjer si bo mogoče ogledati obročkanje ptic.

Gregor Bernard. (Foto: L. M.)

Kot pravi predsednik dolenjske sekcije Gregor Bernard, bodo zainteresiranim povedali več o selitvah ptic - ravno te dni bo na milijone ptic selivk zapustilo Evropo in odletelo proti svojim prezimovališčem v Afriko - njihovih poteh, z nekaj sreče pa bo mogoče marsikatero ptico tudi opazovati. Obenem bodo ljubitelji ptic opozorili na problematiko nepotrebnega ubijanja ptic na območju Sredozemlja - stanje je namreč zaskrbljujoče, lov pa se dogaja zlasti v lasu spomladanske in jesenske selitve. Letno je na območju Sredozemlja ubitih 25 milijonov ptic selivk, od tega več kot dva milijona na območju Balkana.

Za izlet v Zdravce ob potoku Radulja v šmarješki občini, ki je v Naturi 2000 in velja za mokrišče izrednega pomena, so potrebni škornji, priporočajo malico. Zbor je ob 8.30 na parkirišču pred gostilno Gruntarjev hram v Zburah. V primeru slabega vremena (dež ali poplavljanje vodotokov) dogodek odpade, a kot kaže po sedanjih vremenskih napovedih, se to ne bo zgodilo.

Več o delovanju dolenjske sekcije Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji teden.

L. Markelj, foto: G. Bernard

Galerija