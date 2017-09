Dijaki, planinci in prostovoljci pomagali mlademu gozdu

29.9.2017 | 08:35

Foto: ZGS OE NM

Novo mesto - Lubadar ne prizanaša niti mestnim gozdovom in zaradi njega je v zadnjih dveh letih v novomeškem Portovalu nastala hektar in pol velika nepomlajena poseka, ki sta jo zaraščali praprot in nezaželena invazivna tujerodna drevesna vrsta pozna čremsa in tako ovirali naravno obnovo gozda.

Ker je umetna obnova tako velike površine za lastnika zahtevno delo in ker imamo od mestnih gozdov korist vsi prebivalci in obiskovalci Novega mesta, pravzaprav še najmanj sam lastnik gozda, so se na Zavodu za gozdove Slovenije odločili, da lastniku priskočijo na pomoč in s pomočjo širše javnosti sanirajo nastalo škodo.

Marca letos so tako organizirali akcijo, na kateri je 92 prostovoljcev na ogoleli površini zasadilo 1500 sadik naravnih drevesnih vrst, vsako sadiko pa so označili s količkom. Zaradi suše so teden dni kasneje ob pomoči prostovoljcev in gasilcev GRC Novo mesto sadike zalili. Suša se je nadaljevala preko celega leta, sadike je prizadela še pozna pomladanske pozeba, a kljub temu jih je večina preživela, jih je pa, kot pričakovano, prerasla praprot.

Zato so v sredo, v sicer neprijaznem vremenu, znova izvedli akcijo, na kateri so ob pomoči dijakov izobraževalnega programa naravovarstveni tehnik iz Kmetijske šole Grm in predstavnika Planinskega društva Krka obželi praprot, ki je ovirala razvoj mladih dreves in kakšnih 300 posušenih drevesc zamenjali s svežimi.

"Obžetev praproti okoli mladih dreves bo potrebno izvajati tudi še nekaj prihodnjih let," je sporočil Marjan Grah iz novomeške območne enote Zavoda za gozdove ter dodal: "Vsakič znova smo veseli številčnega odziva javnosti, kar kaže na to, da se javnost zaveda pomena mestnih gozdov in je pri tem tudi pripravljena nesebično pomagati."

S. G., Foto: ZGS OE NM

