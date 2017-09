Milček Komelj: Muhičeva prvinska umetnost je bila združevati ljudi

Novo mesto - Na rotovžu je bila včeraj popoldne žalna seja v spomin na nekdanjega župana MO Novo mesto Alojzija Muhiča. Poleg svojcev so se županu, ki je novomeško občino vodil v letih od 2006 do 2014, poklonili tudi številni sedanji in nekdanji občinski svetniki in svetnice, zaposleni na občini idr.

Sedanji župan Gregor Macedoni je v svojem govoru med drugim omenil, da je bil Muhič veliko več kot le župan, njegova dva mandata pa so zaznamovali trije ključni momenti, gospodarska kriza, delitvena bilanca z novimi občinami in sprememba zakona o finansiranju občin: »Ob zaključku drugega mandata je v enem od intervjuju povedal, da se je trudil po najboljših močeh in da mu je delno uspelo, delno ne. 'Številni, ki so jih polna usta, pa zaradi osebnih interesov ovirajo posamezne projekte. Želim, da se mesto pomladi in z novimi idejami nadaljuje tisto, kar smo začeli.' Zaključujem v upanju, da smo njegove besede spravili v dejanja.«

Klavdija Kotar je v nadaljevanju prebrala sožalni pismi iz pobratenih občin, poljskega Toruna in bosanskega Bihaća, kjer se ga spominjajo kot »nekoga, ki je znal čudovito predstaviti Slovenijo in Novo mesto, kot dobrega človeka, ki je gojil iskreno prijateljstvo z besedami in dejanji.«

O življenju in delu, predvsem pa osebnosti pokojnega Muhiča je spregovoril častni občan MO Novo mesto prof. dr. Milček Komelj. Tudi sam ga je imel za prisrčnega, toplega in umirjenega človeka, ki je sogovornika pobožal s prijazno besedo, ki je bil pristen Dolenjec in je govoril »iz globinske prijaznosti, ki je ni moč ponarediti.« Tudi županskega poslanstva po njegovih besedah ni jemal za osebni privilegij, ampak je želel širše dobro celotnemu novomeškemu okolju. »Njegova županska vrata so bila za občane nenehno odprta in dejal je, da pogreša neposreden vsakodneven stik z zaposlenimi na občini, kar je bilo nemogoče zaradi lokacijske ločitve. To priča, da ni bil birokrat,« je med drugim dejal Komelj in zaključil, da je bila Muhičeva »prvinska umetnost združevati ljudi«.

