Krki v prvem obračunu z Olimpijo v novi sezoni ni uspelo

29.9.2017 | 09:35

24 točk Domna Bratoža za Krko ni bilo dovolj, superpokal je osvojila Petrol Olimpija. (Foto: AlešFevžer/KZS)

Novo mesto - Košarkarji Petrol Olimpije so zmagovalci letošnjega Superpokala, tradicionalne tekme, s katero se začenja nova klubska sezona. V Hali Tivoli so bili od novomeške Krke boljši s 94:76 (26:23, 49:45, 69:62).

Končna razlika sicer kaže na prepričljivo zmago, vendar so zeleno-beli do visoke prednosti prišli šele v zadnji četrtini. Pred tem je bila tekma izenačena, igra poletna in na trenutke tudi atraktivna, saj nobena ekipa ni posvečala pretirane pozornosti obrambi.

Pri Petrol Olimpiji je Battle dosegel 19 točk, Badžim 15 točk, Erjon Kastrati, ki je več sezon igral v Krki, pa štirinajst točk. V vrstah Krke pa sta izstopala Domen Bratož s 24 točkami (met iz igre 6:7, 5 podaj) in Marko Jošilo (22 točk, 10 skokov).

Dean Oliver (13 točk, 6 skokov, 5 podaj) je bil s statističnim indeksom 21 izbran za najkoristnejšega igralca tekme. Za Ljubljančane je to sicer osmi tovrstni naslov in tretji v letu 2017, potem ko so v minuli sezoni osvojili državno prvenstvo in pokal Spar. Krka ostaja pri petih superpokalnih lovorikah (2010, 2011, 2012, 2014, 2016).

Petrov priznal, da je Olimpija ta hip boljša

"Dokler smo imeli še dovolj moči smo se odlično kosali z Olimpijo. Ljubljančani so pokazali, da so v tem trenutku boljša ekipa. Mislim pa, da lahko optimistično zremo v nadaljevanje sezone in da bomo na naslednjih tekmah pokazali še veliko boljšo igro kot smo jo danes," je ob porazu na uvodni tekmi sezone dejal trener krkašev Simon Petrov.

Gašper Okorn, trener Petrol Olimpije, je bil seveda veliko bolj zadovoljen: "Čestitam igralcem za zasluženo osvojeno lovoriko. Vesel sem, da sezono začenjamo z zmago in upam, da se bo ta energija prenesla tudi v nadaljevanje sezone. V prvem polčasu smo videli, kaj nas čaka v državnem prvenstvu, če bomo tekme začenjali na način kot smo ga danes. V drugem delu srečanja pa smo stvari postavili na svoje mesto."

Kot je znano, bo Krka v novi sezoni nastopala v državnem prvenstvu ter drugi ligi Aba, ki bo startala 10. oktobra.

S. G. , Foto: KZS