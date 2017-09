Mladenovič: Mimika obraza je edina stvar, ki je v neverbalni komunikaciji univerzalna

Kočevje - Iskanje prikritega pomena – osnove neverbalne komunikacije je naslov knjige avtorja Andreja Mladenoviča, s katerim se je na včerajšnjem - septembrskem pogovornem večeru v okviru dogodkov Kreativnega središča Vezenina pogovarjala kočevska ustvarjalka Romana Novak o neizgovorjenih odzivih in vedenju ljudi.

Kočevec Andrej Mladenovič je po izobrazbi ekonomist z diplomo iz trženja. Kako znotraj poklica priti do konkurenčnih prednosti, pa je bil poleg tega, da ga je psihologija že od nekdaj zanimala, razlog, da je začel proučevati neverbalno komunikacijo. Veliko znanja o tem je pridobil že tekom samega študija, sam pa se je nato izobraževal v tej smeri pri dveh ameriških strokovnjakih, ki sodita v sam svetovni vrh poznavanja oz. prepoznavanja neverbalnega vedenja.

Da napiše knjigo se je odločil, ker je ugotovil, da je o načinu sporazumevanja, iz katerega so izvzete besede in izključeni simboli kot nadomestki besed, v Sloveniji malo literature.

Kot je poudaril v pogovoru in na kar je opozoril tudi v sami knjigi, je pri razumevanju neverbalnega komuniciranja najpomembnejši aspekt kontekst. »Ljudje smo tako različni, tako kompleksna bitja in živimo v tako različnih kulturnih okoljih, da ne moremo in ne smemo posploševati, razen pri mimiki obraza. To je edina stvar, ki je v neverbalni komunikaciji univerzalna,« je poudaril.

M. L.-S.